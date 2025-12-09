Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ - Dẫn đầu trong chuyển đổi hộ kinh doanh từ nộp thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ đã hành động theo phương châm: “Cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ tối đa để hộ kinh doanh biết, hiểu, đồng thuận, tự nguyện chuyển đổi. Đến nay, Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ là đơn vị dẫn đầu trong công tác chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai.

Đa phần hộ kinh doanh đồng thuận

Nêu quan điểm về chủ trương xóa bỏ thuế khoán, chuyển sang phương pháp kê khai, nộp thuế, bà Phạm Thị Trúc Vân - Chủ hộ kinh doanh tại số 82, khu Thái Bình, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian qua được nghe nhiều về chủ trương chuyển đổi thuế khoán sang phương pháp kê khai từ 1/1/2026. “Tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương và đã chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai” - bà Vân bày tỏ quan điểm.

Chia sẻ về công tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai của cơ quan thuế, bà Vân cho biết, hộ kinh doanh đã được Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ mời tham gia hội nghị về việc triển khai chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế khi xóa bỏ thuế khoán. Buổi tập huấn thực sự rất bổ ích với những hộ kinh doanh.

Đại diện lãnh đạo và công chức Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai.

Bà Vân chia sẻ thêm: "Sau buổi tập huấn, không riêng gì hộ kinh doanh của gia đình tôi mà các hộ kinh doanh khác trên địa bàn cũng đã hiểu rõ hơn mình cần làm gì. Thật trân trọng là hộ kinh doanh của tôi đã được cán bộ thuế đến tận cửa hàng phát cho tờ rơi, rồi trực tiếp hướng dẫn về những quyền lợi, lợi ích mang lại cũng như những quy định, những việc cần thực hiện để chuyển đổi từ hộ khoán sang kê khai".

“Nhờ được cơ quan thuế luôn đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình, các vướng mắc được cán bộ thuế giải đáp, tháo gỡ kịp thời. Bởi vậy, khi chuyển sang kê khai tôi cũng rất yên tâm, không còn băn khoăn, lo lắng như khi chưa được cán bộ thuế tuyên truyền, hỗ trợ” - bà Vân bày tỏ.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Đức Kiên - Hộ kinh doanh thuốc tân dược tại số nhà 20, khu Thống Nhất, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ cho biết, ban đầu cũng rất băn khoăn, lo lắng không biết sẽ phải làm như thế nào cho đúng quy định. Vì bao năm nay hộ kinh doanh đã quen với việc kê khai và nộp thuế theo phương pháp khoán. Tuy vậy, nhờ sự cam kết đồng hành cùng hộ kinh doanh của cơ quan thuế và sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp giải pháp, hộ kinh doanh của ông đã không còn tâm lý e ngại, lo lắng.

“Đặc biệt, sau khi được tham dự hội nghị về triển khai đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán do Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ tổ chức, hộ kinh doanh của gia đình đã hiểu rõ hơn về những lợi ích mang lại khi chuyển từ hộ khoán sang hộ kê khai và nắm được những nghĩa vụ mình phải thực hiện” - ông Kiên bày tỏ.

Ông Kiên cho biết thêm, tại hội nghị, các đơn vị cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán như: MISA, Viettel, VNPT, Kiot Viet đã giới thiệu cán sản phẩm, hỗ trợ thực hiện các bước để xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền khi nộp thuế theo kê khai… Do đó, trong tháng 11 vừa qua, hộ của gia đình ông đã chuyển đổi sang nộp thuế kê khai mà không chờ đến ngày 1/1/2026.

“Ban đầu việc kê khai và xuất hóa đơn điện tử cũng còn những bỡ ngỡ, nhưng được cán bộ Thuế cơ sở 15 và nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn đến nay hộ kinh doanh đã xuất hóa đơn thành công, thuần thục và nộp thuế theo quy định” - ông Kiên cho biết.

Lập tổ hỗ trợ theo phương châm “Cầm tay chỉ việc”

Qua chia sẻ của các hộ kinh doanh trên cho thấy, công tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai do Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ triển khai đã rất đúng, trúng và hữu ích, đem hiệu quả thiết thực cho cả hộ kinh doanh và cơ quan thuế.

Theo số liệu thống kê của Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ, đến nay, trên địa bàn có 3.785 hộ kinh doanh thuộc diện chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đã được tiếp cận thông tin qua cơ quan thuế và các phương tiện thông tin đại chúng.

Công chức Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế.

100% hộ kinh doanh đã có tài khoản eTax Moile để thực hiện khai và nộp thuế điện tử. 100% hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đã đăng ký và đã sử dụng theo quy định.

Với kết quả này, Thuế cơ sở 15 là một trong các đơn vị dẫn đầu trong công tác chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai theo kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi của Thuế tỉnh Phú Thọ.

Ông Lê Đức Huy - Trưởng Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ cho biết, để có được kết quả này, đơn vị nhận thức sâu sắc rằng, chỉ khi hộ kinh doanh hiểu rõ lợi ích thì khi đó hộ kinh doanh mới yên tâm chuyển đổi. Từ nhận thức đó, phương châm hành động của Thuế cơ sở 15 là: “Cầm tay chỉ việc, hỗ trợ tối đa để hộ kinh doanh biết, hiểu, đồng thuận, tự nguyện chuyển đổi”.

Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ tiếp tục công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh theo phương châm hành động đã đề ra để hỗ trợ từng hộ kinh doanh trong chuyển đổi từ hộ khoán sang kê khai; thực hiện phân ngưỡng quy mô kinh doanh từ hộ nhỏ đến hộ lớn để bố trí hình thức hỗ trợ phù hợp; phân nhóm theo nguồn thu nhập, từ đó thiết kế nội dung tuyên truyền và hướng dẫn riêng cho từng nhóm theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thao tác; hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận, thực hiện khai, nộp thuế điện tử, xuất hóa đơn điện tử...

Đồng thời, Thuế cơ sở 15 luôn bám sát các chỉ đạo của Thuế tỉnh Phú Thọ và sự hỗ trợ, phối hợp của UBND các xã trên địa bàn trong việc tổ chức mời các hộ kinh doanh tham dự hội nghị phổ biến về chủ trương, quy định, mục đích, ý nghĩa, lợi ích và hiệu quả đem lại khi hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Thuế cơ sở 15 cũng thành lập các tổ tăng cường cho bộ phận hộ kinh doanh; phân công nội dung công việc, từng hộ kinh doanh đến từng công chức trong tổ để công tác hỗ trợ hộ kinh doanh được thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ, chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra, Thuế cơ sở 15 cũng tổ chức tuyên truyền lưu động thông qua hệ thống loa phát thanh tại các chợ phiên và các chợ trung tâm các xã trên địa bàn; tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội như: Zalo, Facebook; phát tờ rơi về triển khai eTax Moblie; khảo sát thông tin hộ kinh doanh cũng như hỗ trợ hộ kinh doanh tham gia khảo sát thông qua hình thức điện tử. Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử và phần mềm hỗ trợ kê khai, kế toán thuế để hỗ trợ cho hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện…

Ông Lê Đức Huy cho biết, trong những ngày còn lại của tháng 12/2025, Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ tiếp tục bám sát và thực hiện tốt chỉ đạo của Cục Thuế và Thuế tỉnh Phú Thọ trong triển khai nhiệm vụ những này cuối năm 2025 và kế hoạch năm 2026 về xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh./.