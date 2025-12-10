(TBTCO) - Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan đã thành lập các đoàn công tác do Lãnh đạo Thuế tỉnh làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai chiến dịch cao điểm "60 ngày" tại các đơn vị thuế cơ sở trên địa bàn.

Hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá kết quả 30 ngày đầu thực hiện Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác số 1 do ông Hà Văn Khoa - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị phụ trách đã làm việc tại các Thuế cơ sở số 1, 2 và 5. Đoàn công tác số 2 do ông Ngô Văn Thuận - Phó Trưởng Thuế tỉnh làm việc tại các đơn vị số 6, 7, 8; và Đoàn công tác số 3 do ông Nguyễn Quang Úy - Phó Trưởng Thuế tỉnh làm việc tại các Thuế cơ sở số 3, 4, 9.

Ông Hà Văn Khoa - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị làm việc với Thuế cơ sở 1. Ảnh: Thuế tỉnh Quảng Trị

Tại các buổi làm việc, các Thuế cơ sở đã báo cáo về tiến độ cập nhật dữ liệu vào hệ thống, kết quả chuyển đổi sang phương pháp kê khai, tình hình đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, việc cài đặt và vận hành ứng dụng eTax Mobile, công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế, cùng hiệu quả tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong thời gian triển khai chiến dịch.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Trị ghi nhận nỗ lực của các đơn vị và đề nghị tiếp tục bám sát địa bàn, tăng tốc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình trong những ngày cao điểm tiếp theo. Các đơn vị được yêu cầu quyết tâm hoàn thành mục tiêu theo Kế hoạch số 2330/KH-QTR ngày 4/11/2025 trước ngày 31/12/2025.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự đồng hành và hướng dẫn sát sao của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh. Mỗi công chức thuế cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng quy định. Trong giai đoạn nước rút, toàn ngành phải tập trung cao độ, làm việc khoa học và hiệu quả để đảm bảo tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Trị yêu cầu công chức, người lao động nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tuyệt đối không để xảy ra vi phạm ảnh hưởng đến uy tín ngành.

Kết thúc chương trình làm việc, lãnh đạo Thuế tỉnh đề nghị các Thuế cơ sở tiếp tục phát huy kết quả bước đầu, xử lý dứt điểm các tồn tại, đồng thời tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh trong những ngày cao điểm còn lại. Toàn ngành cần giữ vững kỷ cương, nâng cao hiệu quả phối hợp, triển khai nhiệm vụ quyết liệt, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và phục vụ người nộp thuế trên địa bàn.