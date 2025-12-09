eTax Mobile và Chatbot - kênh phục vụ trực tuyến người nộp thuế 24/7

(TBTCO) - eTax Mobile và Chatbot là “kênh phục vụ trực tuyến 24/7” của cơ quan thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh. Theo đó, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn yêu cầu mỗi công chức thuế phải nắm chắc tính năng, nắm chắc thao tác, nắm chắc nghiệp vụ cốt lõi để hướng dẫn đúng, giải đáp nhanh, tránh tình trạng mỗi nơi hiểu một kiểu, hướng dẫn một cách.

Chatbot hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra tình trạng nợ thuế

Sáng 9/12, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn các tính năng của ứng dụng eTax Mobile và triển khai ứng dụng Chatbot - Hỗ trợ người nộp thuế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho rằng, đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục tập huấn, hướng dẫn lại một lần nữa để công chức thuế ở tất cả các cấp nắm chắc hơn, hiểu đúng hơn và sử dụng thành thạo hơn các tính năng trên eTax Mobile; từ đó hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, thực hiện các thủ tục đăng ký - kê khai - nộp thuế thuận tiện nhất, ít vướng mắc nhất, giảm tối đa thời gian và chi phí tuân thủ.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Hội nghị cũng tập huấn và hướng dẫn sử dụng công cụ trợ lý ảo (Chatbot) tích hợp trên eTax Mobile, góp phần tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu của ngành Thuế là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, hỗ trợ kịp thời, và hiệu quả.

Lãnh đạo ngành Thuế cho biết, trải qua gần 4 năm vận hành, đến nay, ứng dụng đã được nâng cấp và hoàn thiện mạnh mẽ theo hướng “một cửa - một điểm chạm”. Ngành Thuế đã tích hợp thành công đăng nhập qua VNeID cùng đầy đủ các chức năng thiết yếu như: Đăng ký thuế; kê khai; nộp thuế (bao gồm cả nộp thay); tra cứu nghĩa vụ; đăng ký, điều chỉnh thông tin hóa đơn điện tử hay tra cứu và phản hồi thông tin hộ kinh doanh... Tất cả những cải tiến này đều nhằm một mục tiêu duy nhất giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ mọi lúc, mọi nơi một cách thuận tiện nhất.

Năm 2025 đánh dấu một bước phát triển đột phá, với mức tăng mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng sử dụng. Thống kê kể từ tháng 3/2022 đến nay, đã có trên 13 triệu lượt tải và cài đặt ứng dụng eTax Mobile; hệ thống đã tiếp nhận và xử lý hơn 17,2 triệu giao dịch nộp thuế với tổng số tiền nộp ngân sách hơn 26,5 nghìn tỷ đồng.

“Điều đáng tự hào là chỉ tính riêng trong năm 2025: Số lượng đăng ký mới đạt hơn 7 triệu lượt, gấp 1,2 lần tổng số lượng của cả 3 năm trước cộng lại. Số lượng giao dịch đạt 13,3 triệu, cao gấp 3,36 lần tổng giao dịch các năm trước. Số tiền nộp đạt xấp xỉ 18 nghìn tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với giai đoạn trước” - ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Việc ứng dụng vươn lên vị trí số 1 nhóm “Kinh doanh” trên App Store Việt Nam là minh chứng khẳng định, phản ánh mức độ quan tâm, cho thấy eTax Mobile đã thực sự đi vào đời sống, trở thành phương tiện, ứng dụng hỗ trợ các thủ tục về thuế tin cậy, tin dùng rộng rãi và thuận tiện cho hàng triệu người nộp thuế.

Với xu thế công nghệ 4.0 và khối lượng dữ liệu ngày càng lớn, nhu cầu được hỗ trợ, giải đáp của người nộp thuế ngày càng cao và đòi hỏi sự tức thời, với bản nâng cấp eTax Mobile ngày 6/12/2025, ngành Thuế đã tiến thêm một bước quan trọng: đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ người nộp thuế, gắn với dữ liệu ngành Thuế và tích hợp ngay trên eTax Mobile.

Đây là công cụ hỗ trợ hỏi - đáp nhanh theo ngôn ngữ tự nhiên, hoạt động 24/7, giúp người nộp thuế tra cứu nợ thuế, thông tin cưỡng chế, tình trạng xuất cảnh... một cách thuận tiện nhất. Đồng thời, ứng dụng cung cấp các tiện ích hiện đại như chuyển đổi giọng nói thành văn bản và ngược lại, cho phép đánh giá câu trả lời để hệ thống liên tục học hỏi và hoàn thiện. Đây là cơ sở rất quan trọng để cơ quan thuế tiếp nhận thêm các thông tin nhằm nâng cao, liên tục cải tiến chất lượng phục vụ theo đúng phương châm của ngành là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Đẩy mạnh tuyên truyền đa kênh đến người nộp thuế

eTax Mobile và Chatbot là “kênh phục vụ trực tuyến 24/7” của cơ quan thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh. Để việc triển khai đạt hiệu quả thực chất, Phó Cục trưởng Mai Sơn đề nghị mỗi công chức thuế phải nắm chắc tính năng, nắm chắc thao tác, nắm chắc nghiệp vụ cốt lõi để hướng dẫn đúng, giải đáp nhanh, tránh tình trạng mỗi nơi hiểu một kiểu, hướng dẫn một cách.

Với phương châm “mỗi công chức thuế là một tuyên truyền viên về thuế”, cán bộ, công chức thuế dự tập trung theo dõi, thực hành và chia sẻ lại cho đồng nghiệp tại đơn vị mình.

Đại diện Ban Chuyển đổi số (Cục Thuế) hướng dẫn, giới thiệu về tính năng của ứng dụng eTax Mobile và triển khai ứng dụng Chatbot - Hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: TN

Phó Cục trưởng Mai Sơn đề nghị ngay sau hội nghị này, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền đa kênh để người nộp thuế biết và sử dụng. Phải làm sao để người nộp thuế thấy được lợi ích thực sự: thay vì phải đến cơ quan thuế hay gọi điện chờ đợi, họ có thể hỏi Chatbot bất cứ lúc nào để biết mình nợ bao nhiêu, có bị tạm hoãn xuất cảnh hay không.

Theo kế hoạch triển khai, Chatbot được tích hợp như một tính năng trong eTax Mobile và được cài đặt, quản trị, vận hành tập trung; đồng thời các đơn vị liên quan phối hợp tập huấn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc và định kỳ huấn luyện, nâng cấp; tổ chức phối hợp “đúng vai - đúng việc - đúng đầu mối” khi triển khai Chatbot và nâng cấp eTax Mobile. Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu Thuế tỉnh/thành phố, Thuế cơ sở cử đầu mối rõ ràng; kịp thời tổng hợp phản ánh theo đúng nhóm: vướng nghiệp vụ và vướng kỹ thuật, để xử lý nhanh, tránh chuyển lòng vòng.

Phó Cục trưởng Mai Sơn cho rằng, công nghệ dù hiện đại đến đâu, AI dù thông minh đến mấy thì "nguyên liệu" đầu vào vẫn là dữ liệu. Do đó, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu Thuế tỉnh, thành phố/Thuế cơ sở phải tiếp tục lắng nghe phản hồi từ thực tiễn, coi việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu của người nộp thuế là nhiệm vụ thường xuyên và sống còn.

“Ngành Thuế phải quyết tâm làm sạch dữ liệu quản lý. Chỉ khi dữ liệu của chúng ta đảm bảo 4 yếu tố: “đúng - đủ - sạch - sống” thì công tác trao đổi, hỗ trợ người nộp thuế mới hiệu quả. Khi cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, trợ lý ảo Chatbot mới có thể đưa ra những câu trả lời chuẩn xác nhất. Nếu dữ liệu đầu vào chưa chính xác, Chatbot có thể đưa ra câu trả lời chưa đúng, khiến người nộp thuế hiểu nhầm và ảnh hưởng đến niềm tin đối với dịch vụ thuế điện tử. Vì vậy, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu chính là xây dựng một nền móng vững chắc để trí tuệ nhân tạo phát huy hiệu quả, giúp ngành Thuế phục vụ người dân tốt hơn, chuyên nghiệp hơn” - ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại diện Ban chuyển đổi số (Cục Thuế) đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ứng dụng Chatbot - Hỗ trợ người nộp thuế (Trợ lý ảo eTax). Theo đại diện Ban Chuyển đổi số, ngành Thuế tiếp tục nâng cấp mở rộng Chatbot để hỗ trợ người nộp thuế hỏi đáp các nội dung liên quan đến chính sách, quy trình, thủ tục về thuế. Nâng cấp tối đa các tiện tích để người nộp thuế có thể thực hiện các thủ tục hành chính thuế như khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên,… Thường xuyên huấn luyện, làm giàu dữ liệu để Chatbot ngày càng thông minh./.