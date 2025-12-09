(TBTCO) - Thuế cơ sở 4 tỉnh Lạng Sơn mới đây đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ các hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã Bình Gia, Tân Văn, Hồng Phong, Hoa Thám, Thiện Long, Thiện Thuật, Thiện Hòa.

Hội nghị nhằm tuyên truyền thực hiện chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế khi xóa bỏ hình thức thuế khoán sang kê khai, triển khai theo đúng mục tiêu, lộ trình và quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, đại diện Tổ hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh - Thu khác đã phổ biến các nội dung trọng tâm về việc chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai và chuyển đổi lên doanh nghiệp theo quy định.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Lạng Sơn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh.

Đồng thời, các hộ và cá nhân kinh doanh được hướng dẫn cụ thể về quyền lợi, nghĩa vụ và quy trình khi thực hiện chuyển đổi mô hình, đồng thời hướng dẫn các hộ kê khai thuế trên Cổng điện tử của Cục Thuế.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm tăng cường tính tuân thủ tự nguyện, công khai, minh bạch và công bằng trong việc kê khai, nộp thuế, qua đó, hình thành thói quen chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh.

Cơ quan thuế cũng giới thiệu các trang điện tử của ngành thuế như: thuế điện tử, dịch vụ công ngành thuế… để hộ kinh doanh có thể thực hiện thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế theo phương thức “1 chạm”, thuận lợi và dễ dàng./.