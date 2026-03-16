Đến tận nơi, gặp từng hộ hỗ trợ kê khai thuế năm 2025

(TBTCO) - Sáng ngày 16/3, Thuế TP. Hà Nội và 25 thuế cơ sở trên địa bàn đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân phát động chương trình “Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng quy định về thuế”.

Ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế TP. Hà Nội phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Dũng Minh

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, Cục Thuế phát động 15 ngày cao điểm để cơ quan thuế tỉnh, thành phố thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai, quyết toán thuế năm 2025. Tuy nhiên, Thuế TP. Hà Nội kéo dài hơn 1 tháng (từ ngày 16/3 đến ngày 5/5/2026) để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

“Khu vực hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Hà Nội có quy mô rất lớn, phát triển nhanh, ngày càng đa dạng về lĩnh vực, mô hình và phương thức kinh doanh. Công tác quản lý thuế đối với khu vực này, vì vậy, vừa có ý nghĩa rất quan trọng đối với nguồn thu ngân sách, vừa có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo đảm công bằng, minh bạch, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, hiện đại” - ông Cường nói.

Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội cho biết, hiện cơ quan này quản lý hơn 350 nghìn hộ kinh doanh đang hoạt động; số thu từ khu vực hộ kinh doanh năm 2025 đạt 5.970 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2024; thu qua Cổng thương mại điện tử đạt 1.309 tỷ đồng, chiếm 51% toàn quốc.

Hơn nữa, năm 2026 là năm đầu tiên chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán. Việc chuyển sang kê khai là bước thay đổi lớn, không chỉ thay đổi về quy trình quản lý, mà còn thay đổi về nhận thức, về phương thức tương tác giữa cơ quan thuế với người nộp thuế, theo hướng công khai hơn, minh bạch hơn, hiện đại hơn và cũng đòi hỏi sự đồng hành sát sao hơn từ cơ quan quản lý nhà nước.

“Muốn chuyển đổi thành công, thì không thể chỉ dừng ở tuyên truyền chung chung, càng không thể chỉ ban hành văn bản rồi chờ người dân tự tìm hiểu. Phải đi đến tận nơi, gặp tận người, hướng dẫn tận việc. Phải để hộ kinh doanh thấy rằng, cơ quan thuế không chỉ quản lý, mà còn đồng hành, hỗ trợ, giải đáp, tháo gỡ, giúp họ chuyển đổi thuận lợi, đúng quy định, giảm bỡ ngỡ, giảm sai sót và yên tâm trong quá trình thực hiện” - ông Cường nói.

Cơ quan thuế và nhà cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử, ngân hàng cam kết đồng hành, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện quyết toán thuế năm 2025. Ảnh: Dũng Minh

Với tinh thần hành động, lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị thuế cơ sở chuẩn bị phương án để ngay sau lễ phát động, các tổ công tác xuống các địa bàn đã bố trí trước; bảo đảm mỗi xã, phường có ít nhất một điểm hỗ trợ trong ngày ra quân.

Trước hết, lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội yêu cầu thuế cơ sở phải thiết lập ngay các nhóm Zalo hỗ trợ theo địa bàn, theo cụm hộ kinh doanh, hoặc theo từng khu vực chợ, tuyến phố, tổ dân phố phù hợp để duy trì kết nối thường xuyên với hộ kinh doanh. Thông qua nhóm Zalo, cơ quan thuế phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; gửi tài liệu hướng dẫn, infographic, cẩm nang, video thao tác; thông báo thời gian hỗ trợ, đầu mối liên hệ và giải đáp nhanh các vướng mắc phát sinh.

Thứ hai, mỗi tổ công tác phải công khai số điện thoại hotline của cán bộ quản lý địa bàn, số điện thoại đường dây nóng của thuế cơ sở và của thuế thành phố để hộ kinh doanh biết, lưu, sử dụng khi cần hỗ trợ. Hộ kinh doanh phải biết rõ ai là người có thể hỗ trợ mình, gọi vào số nào, liên hệ ở đâu, thời gian nào. Cán bộ thuế phải chuyển từ tư duy “chờ người nộp thuế tìm đến” sang tư duy “chủ động mở kênh để người nộp thuế dễ dàng tiếp cận”.

Thứ ba, cơ quan thuế khi xuống địa bàn phải trực tiếp hướng dẫn từng nội dung thiết yếu, bao gồm: mẫu sổ sách ghi chép của hộ kinh doanh, đồ họa thông tin hướng dẫn hộ kinh doanh theo từng nhóm doanh thu.

Thứ tư, đi cùng cơ quan thuế trong đợt ra quân này có các nhà cung cấp giải pháp và các ngân hàng.

“Tôi đề nghị các đơn vị phối hợp thật chặt chẽ để tạo thành một tổ hỗ trợ liên hoàn tại cơ sở. Cơ quan thuế hướng dẫn chính sách, quy trình, nghĩa vụ và phương thức thực hiện; ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản, các dịch vụ thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh; nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ công cụ, phần mềm, hóa đơn điện tử, nền tảng kỹ thuật và các giải pháp phù hợp với khả năng tiếp cận của hộ kinh doanh” - ông Cường nói.

Thứ năm, sau hỗ trợ phải có rà soát, có ghi nhận, có theo dõi kết quả. Các tổ công tác cần lập danh sách hộ kinh doanh đã được hỗ trợ, đã hoàn thành nội dung nào, còn vướng nội dung nào, cần tiếp tục đồng hành ra sao để không bỏ sót, không đứt quãng, không để tình trạng ra quân xong rồi kết thúc.

Cũng tại lễ phát động, đại diện các nhà cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử, ngân hàng đã cam kết đồng hành cùng cơ quan thuế hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai, quyết toán thuế năm 2025.