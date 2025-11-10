Thuế TP. Hà Nội hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang kê khai và chuyển đổi lên doanh nghiệp

(TBTCO) - Thuế TP. Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai và chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đây là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới mô hình quản lý thuế minh bạch, công bằng và số hóa toàn diện.

Sáng 10/11/2025, Thuế TP. Hà Nội tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến “Triển khai giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai và chuyển đổi lên doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội”. Ông Vũ Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Thuế, kiêm Trưởng Thuế TP. Hà Nội chủ trì hội nghị.

Năm 2025 được xác định là năm bản lề trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khi nhiều cơ chế, chính sách mới được triển khai đồng bộ. Theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Từ ngày 1/1/2026, toàn bộ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ chấm dứt nộp thuế theo phương pháp khoán, chuyển sang kê khai thuế hoặc lựa chọn chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Vũ Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Thuế, kiêm Trưởng Thuế TP. Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Mạnh Cường cho biết, thời gian vừa qua, Thuế TP. Hà Nội đã ký kết quy chế phối hợp với 126 UBND xã, phường, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quản lý thuế theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

“Với việc chấm dứt thuế khoán, ngay khi nhận chỉ đạo từ Bộ Tài chính và Cục Thuế, Thuế TP. Hà Nội đã tham mưu UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán, đồng thời ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành và UBND phường, xã phối hợp thực hiện” - ông Cường nhấn mạnh.

Những tháng đầu năm 2025, Thuế TP. Hà Nội tập trung triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh”; hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh các quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Song song với đó, nhiều chiến dịch được phát động như “45 ngày đêm chuyển đổi số”, “90 ngày làm sạch dữ liệu” “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai”, góp phần đồng bộ dữ liệu và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi.

Toàn cảnh hội nghị

Đến nay, đã có 14.049 hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó 9.087 hộ tự nguyện đăng ký sử dụng dù không thuộc diện bắt buộc. Trên 85% người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile phục vụ kê khai, nộp thuế điện tử. Những kết quả này thể hiện quyết tâm cao và nỗ lực đồng bộ của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thuế Thủ đô trong việc xây dựng mô hình quản lý thuế hiện đại, minh bạch và công bằng.

Việc triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ đã giúp cơ quan Thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ, cá nhân kinh doanh, từng bước quản lý điện tử theo địa bàn. Cùng với đó, Đề án thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh trên toàn TP. Hà Nội đã mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp số, tạo tiền đề cho giai đoạn chuyển đổi toàn diện trong năm 2025.

Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai” đang bước vào giai đoạn nước rút. Thực hiện Quyết định số 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 3352/QĐ-CT của Thuế TP. Hà Nội, ngành Thuế Thủ đô đã xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình, chia thành 3 nhóm đối tượng với 7 nhóm giải pháp chủ đạo.

Các giải pháp bao gồm hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí; cung cấp phần mềm và công nghệ miễn phí; tăng cường kênh tương tác; khảo sát thực tế từng hộ; phối hợp nhà cung cấp công nghệ và hiệp hội nghề nghiệp để tập huấn, hướng dẫn... cùng mô hình “1 cán bộ - 1 nhóm hộ kinh doanh” nhằm đồng hành xuyên suốt quá trình chuyển đổi.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội nhấn mạnh, việc chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai không phải là “thêm thủ tục”, mà là thay đổi cách tiếp cận, đặt niềm tin để người nộp thuế tự kê khai, tự nộp theo doanh thu thực tế, trong khi cơ quan Thuế tập trung hỗ trợ, xác thực và bảo đảm công bằng qua dữ liệu điện tử. Khi minh bạch và công bằng trở thành chuẩn mực, hộ kinh doanh sẽ tự tin mở rộng hợp tác, hội nhập, góp phần tăng doanh thu một cách bền vững.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến từ các sở, ngành, tổ chức nghề nghiệp và doanh nghiệp công nghệ, thống nhất đồng hành triển khai 7 nhóm giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh.