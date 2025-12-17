Thuế TP Hà Nội ra mắt hệ thống AI hỗ trợ khai thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh

(TBTCO) - Nhằm triển khai chủ trương xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026 và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, Thuế TP Hà Nội đã chính thức ra mắt phiên bản trải nghiệm hệ thống AI hỗ trợ khai thuế và hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh.

Thuế TP Hà Nội hỗ trợ khai thuế hộ kinh doanh tại phần mềm iHanoi.

Hệ thống ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế một cách thuận lợi, hiệu quả hơn. Theo đó, với mong muốn hỗ trợ người nộp thuế một cách tối đa và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, Thuế TP Hà Nội đã nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, bao gồm Reasoning AI (AI suy luận) và Agentic AI (AI tác nhân), để phát triển hệ thống tự động hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh.

Hệ thống không chỉ giúp giải đáp kịp thời các vướng mắc liên quan đến chính sách, thủ tục thuế mà còn có khả năng thực hiện thay các thao tác kê khai, nộp thuế theo yêu cầu của hộ kinh doanh.

Được biết, sau thời gian nghiên cứu và phát triển, phiên bản trải nghiệm hệ thống AI hỗ trợ khai thuế và hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh được thiết kế theo hướng tối giản hóa tối đa các công việc liên quan đến nghĩa vụ thuế, giúp người nộp thuế dễ tiếp cận, dễ sử dụng và dễ thực hiện.

Nổi bật trong các tiện ích là tính năng kê khai “rảnh tay”, theo đó người nộp thuế không cần thao tác phức tạp mà chỉ cần nói hoặc nhắn tin về tình hình kinh doanh; hệ thống Agentic AI sẽ tự động lập và nộp tờ khai. Bên cạnh đó, mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục, biểu mẫu và quy định thuế đều được tư vấn, giải đáp tức thì thông qua hình thức trò chuyện trực tiếp.

Thuế TP Hà Nội thông báo và khuyến khích cộng đồng người nộp thuế tham gia trải nghiệm hệ thống thông qua ứng dụng iHanoi, tại mục “Dịch vụ công”, lựa chọn “Hỗ trợ khai thuế hộ kinh doanh”. Đồng thời, cơ quan thuế mong nhận được các ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện, phát triển hệ thống ngày càng tối ưu, phục vụ hiệu quả hơn cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Với mục tiêu đặt hộ kinh doanh ở vị trí trung tâm trong công tác hỗ trợ, Thuế TP Hà Nội xác định việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phục vụ người nộp thuế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Các giải pháp công nghệ đang được triển khai không chỉ nhằm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi đúng lộ trình, mà còn giúp người nộp thuế hiểu đúng, làm được và an tâm khi thực hiện phương thức quản lý thuế mới./.