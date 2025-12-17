Rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu quản lý thuế theo bộ máy mới

(TBTCO) - Sau 5 tháng triển khai vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới kể từ ngày 1/7/2025, tổ chức bộ máy của ngành Thuế đã sắp xếp, tổ chức lại theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước chuyển đổi lớn theo chủ trương của Đảng, Chính phủ trong công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế trong thời kỳ mới.

Tổ chức bộ máy mới cơ quan thuế hoạt động thông suốt, ổn định

Cục Thuế vừa tổ chức Hội nghị công tác tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp. Hội nghị được tổ chức nhằm rà soát các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cục Thuế.

Sau 5 tháng triển khai vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới, về cơ bản chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp đã được quy định đầy đủ, cụ thể; có sự phân công, phân cấp rõ ràng; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của toàn hệ thống.

Công tác tổ chức cán bộ mang tính nền tảng, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ.

Hội nghị sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Cục Thuế là bước đi cần thiết và kịp thời nhằm đánh giá toàn diện quá trình vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế, đồng thời chủ động hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ trung ương đến địa phương.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy không làm gián đoạn công việc chuyên môn của các đơn vị, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn; đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hành chính thuế của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ngành Thuế đã thực hiện chuyển đổi căn bản mô hình quản lý từ “theo chức năng kết hợp đối tượng” sang “theo đối tượng kết hợp chức năng” với phương châm lấy người nộp thuế là trung tâm phục vụ. Đây là bước chuyển đổi mang tính nền tảng, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện và đẩy mạnh áp dụng quản lý rủi ro trong tất cả các khâu trong quản lý thuế để tăng cường hiệu quả kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện sự hài lòng của người nộp thuế.

Rà soát sửa đổi, bổ sung để thực hiện thống nhất trong toàn ngành

Trong bối cảnh hiện nay, Luật Quản lý thuế sửa đổi và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đã được cấp có thẩm quyền chính thức ban hành, với mục tiêu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa trung ương và địa phương, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của địa phương trong công tác quản lý thuế. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện các tác động của việc sửa đổi liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế các cấp để bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật mới, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý.

Đặc biệt, trong thời gian tới, kể từ ngày 1/1/2026, các hộ kinh doanh sẽ chuyển từ phương pháp nộp thuế khoán sang phương pháp kê khai. Đây là thay đổi lớn, tác động trực tiếp đến khối lượng công việc, phương thức quản lý, yêu cầu về nguồn lực và năng lực tổ chức thực hiện của cơ quan thuế từ trung ương đến cấp cơ sở. Do đó, việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các ban, đơn vị, các thuế tỉnh và thuế cơ sở là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tránh phát sinh bất cập, gián đoạn trong quá trình triển khai sau này.

Ngoài ra, trên cơ sở đề xuất sửa đổi chức năng, nhiệm vụ tại một số đơn vị như Văn phòng, Ban Tài vụ quản trị, Ban Chuyển đổi số, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử… và các đơn vị liên quan, để bảo đảm việc sửa đổi được thực hiện một cách tổng thể, toàn diện và có hệ thống, lãnh đạo Cục Thuế đã chỉ đạo các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và các Thuế tỉnh, thành phố đại diện cho quy mô, vùng miền cùng tham gia làm việc, trao đổi, bàn bạc, rà soát kỹ lưỡng chức năng, nhiệm vụ hiện hành của cơ quan thuế các cấp. Trên cơ sở đó, tổng hợp, đề xuất Cục Thuế xem xét sửa đổi, bổ sung để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn ngành./.