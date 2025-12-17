Giai đoạn 2022 – 2025: Hành trình trưởng thành đầy tự hào của tuổi trẻ DATC

(TBTCO) - Trong giai đoạn 2022 – 2025, Đoàn Thanh niên DATC đã nỗ lực giữ vững vai trò là lực lượng xung kích, đồng hành cùng công ty trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và trách nhiệm xã hội. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để tổ chức Đoàn bước vào nhiệm kỳ mới.

Dấu ấn tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ DATC

Đoàn Thanh niên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) là đoàn cấp cơ sở, trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, gồm 8 chi đoàn với tổng số 60 đoàn viên, trong đó có 32 nam, 28 nữ.

Ngày 11/9/2025, Đoàn Thanh niên DATC đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của tổ chức Đoàn, khẳng định khát vọng cống hiến và hành trình trưởng thành đầy tự hào của tuổi trẻ DATC.

Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên DATC đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty, sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn và sự hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Đây là nền tảng quan trọng để tổ chức Đoàn duy trì hoạt động ổn định, từng bước đổi mới nội dung, phương thức triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2022–2025 là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên được triển khai thường xuyên, liên tục và có chiều sâu. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức phù hợp; công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của công ty được lồng ghép linh hoạt vào sinh hoạt Đoàn. Thông qua đó, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần yên tâm công tác của đoàn viên, thanh niên.

Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động của Đoàn Thanh niên DATC. Các chương trình tình nguyện được triển khai theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng và xã hội, thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên.

Từ năm 2022 đến nay, Đoàn Thanh niên DATC đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như tài trợ trang thiết bị phục vụ giảng dạy cho Trường Tiểu học Thanh Tương (Tuyên Quang), trao quà cho Trung tâm phục hồi chức năng người bệnh tâm thần tỉnh Bắc Giang, hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Tim Hà Nội, cũng như tài trợ xây dựng lớp học và công trình phụ trợ cho Trường Mầm non Ban Mai (Sơn La)…

Những hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ DATC mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh, uy tín của công ty.

Đoàn Thanh niên DATC tổ chức tuần lễ hiến máu tình nguyện năm 2025

Nền tảng quan trọng cho giai đoạn mới

Bên cạnh đó, các chương trình đồng hành với thanh niên được tổ chức đa dạng, góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, tăng cường sự gắn kết trong nội bộ.

Đoàn Thanh niên DATC tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức; duy trì đội bóng đá tham gia các giải phong trào trong và ngoài ngành, trong đó đạt thành tích vô địch giải bóng đá Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính năm 2023. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng - con em người lao động trong công ty – cũng được duy trì nền nếp, tạo sự gắn bó giữa tổ chức Đoàn với gia đình cán bộ, người lao động.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Ban Chấp hành Đoàn và các chi đoàn duy trì sinh hoạt nền nếp, quan tâm công tác cán bộ, bồi dưỡng đoàn viên trẻ. Trong nhiệm kỳ, nhiều đoàn viên được quy hoạch, đào tạo, giới thiệu nguồn cán bộ lãnh đạo cấp phòng, ban; trên 15 lượt đoàn viên ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 12 đoàn viên được kết nạp Đảng. Qua đó, khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho công ty.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên còn tồn tại một số hạn chế đã được nhìn nhận thẳng thắn, nghiêm túc trong báo cáo nhiệm kỳ.

Đó là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng dù đã đổi mới nhưng có lúc chưa tác động sâu rộng. Công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng đoàn viên có lúc chưa thực sự kịp thời. Một số phong trào triển khai còn chậm, thiếu tính sáng tạo, chưa khai thác hết tiềm năng của đoàn viên. Nội dung sinh hoạt chi đoàn chưa thật sự phong phú, sinh hoạt theo chuyên đề còn hạn chế. Bên cạnh đó, yêu cầu công việc chuyên môn cao, số lượng đoàn viên giảm do hết tuổi sinh hoạt Đoàn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động phong trào.

Đoàn Thanh niên DATC tham gia Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hà Nội.

Từ thực tiễn của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đoàn đã chỉ ra một số bài học kinh nghiệm cơ bản. Trong đó có việc cần xác định công tác xây dựng tổ chức Đoàn là trọng tâm, công tác cán bộ là khâu then chốt. Tích cực và chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất về công tác thanh niên; tranh thủ sự lãnh đạo, quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo công ty.

Đồng thời, các hoạt động của Đoàn phải thiết thực, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên; phải thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, đa dạng hóa nội dung và hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền để thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên…

Những kết quả đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra sẽ là nền tảng quan trọng để tổ chức Đoàn bước vào nhiệm kỳ mới với yêu cầu cao hơn, đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn tới.