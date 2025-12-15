Agribank khẳng định trách nhiệm xã hội trong thời kỳ mới

(TBTCO) - Tính đến hết tháng 11/2025, kinh phí chi cho hoạt động cộng đồng của Agribank là hơn 500 tỷ đồng. Không chỉ khẳng định vị trí là ngân hàng chủ lực phục vụ “tam nông”, Agribank còn khẳng định trách nhiệm xã hội trong thời kỳ mới.

Lan tỏa trách nhiệm xã hội bằng hành động thiết thực

Suốt gần 4 thập niên đồng hành cùng sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Agribank đã khẳng định vị trí là ngân hàng chủ lực phục vụ “tam nông” với mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài cả nước. Song song nhiệm vụ kinh doanh, tổ chức Công đoàn Agribank với hơn 41.700 đoàn viên, cán bộ, người lao động đã trở thành lực lượng nòng cốt thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, chăm lo đời sống đoàn viên bằng những việc làm bền bỉ, thiết thực và nhân văn.

Năm 2024, Agribank dành gần 700 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm 2025, tính đến hết tháng 11, kinh phí chi cho hoạt động cộng đồng là hơn 500 tỷ đồng. Những con số cho thấy nỗ lực kiên trì của Agribank đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng xã hội. Mỗi khoản kinh phí, mỗi chương trình thiện nguyện không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần “từ trái tim đến hành động”, một tinh thần đã trở thành nét văn hóa cốt lõi của hệ thống Agribank.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh trao tặng số tiền 25 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Sỹ Hồng nhằm khắc phục thiệt hại sau bão số 10 (Bualoi).

Tinh thần ấy được bồi đắp từ những chương trình gắn kết cộng đồng trải rộng trên nhiều lĩnh vực đời sống. Những bước chân thiện nguyện của người Agribank còn hiện diện trong các chương trình chăm lo cho người nghèo và các nhóm yếu thế. Đầu năm 2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Agribank dành 6 tỷ đồng chăm lo Tết cho hộ nghèo, đối tượng chính sách. Ở nhiều tỉnh khác, cán bộ Agribank đồng hành cùng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đóng góp vào quỹ an sinh để xây mới hàng trăm căn nhà.

Điểm nổi bật trong hoạt động của Công đoàn Agribank là phương châm “mỗi đơn vị một hoạt động, mỗi cán bộ một tấm lòng”. Nhờ đó, phong trào an sinh xã hội không chỉ diễn ra ở cấp toàn hệ thống mà còn lan rộng đến từng chi nhánh, từng địa phương, phản ánh sự chủ động của từng tập thể và trách nhiệm của từng đoàn viên. Minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa này là các hoạt động tại các địa bàn trọng điểm trên cả nước.

Tại Đắk Lắk, chi nhánh đã dành 16,8 tỷ đồng cho công tác an sinh trong năm 2024, xây dựng 300 căn nhà tình nghĩa trị giá 15 tỷ đồng cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Trong 5 tháng đầu năm 2025, chương trình “Tết Nghĩa tình” lần thứ 11 tiếp tục trao hơn 1,1 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo. Đây là minh chứng tiêu biểu cho sự kiên trì của chi nhánh tại một địa bàn có nhiều hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Tương tự, tại Hà Tĩnh, Chi nhánh Hà Tĩnh II đã trở thành một trong những điểm sáng của phong trào an sinh khi triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội trị giá 20,6 tỷ đồng trong năm 2024, trong đó hỗ trợ xây dựng 110 ngôi nhà tình nghĩa và hàng loạt công trình giáo dục ở các xã Thạch Lạc, Hương Lâm, Gia Phố với tổng trị giá gần 12 tỷ đồng.

Trong khi đó ở địa bàn Quảng Nam, chi nhánh dành 11,2 tỷ đồng cho an sinh giai đoạn 2023-2025, trong đó 7,9 tỷ đồng dành cho giáo dục - y tế và hơn 3,3 tỷ đồng cán bộ, đoàn viên tự nguyện đóng góp để hỗ trợ sinh kế tại huyện Tây Giang (cũ) và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Agribank vẫn thường xuyên triển khai các hoạt động nghĩa tình, nhân văn, gắn bó trực tiếp với cộng đồng dân cư. Chi nhánh Quận 5 (cũ) trong dịp Xuân Ất Tỵ 2025 đã phối hợp các đơn vị trao tặng 390 triệu đồng cho 390 hộ gia đình chính sách. Thậm chí, Chi nhánh Nhà Bè triển khai hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt gắn với chính sách an sinh của địa phương, miễn phí phát hành thẻ và mở 600 tài khoản cho người dân hưởng trợ cấp xã hội với giá trị hỗ trợ hàng chục triệu đồng.

Khẳng định vai trò tiên phong trong thời kỳ mới

Đặc biệt, ở các tỉnh ven biển miền Trung, nơi hằng năm thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, hoạt động an sinh càng thể hiện rõ vai trò của hệ thống ngân hàng. Giữa năm 2025, Chi nhánh Thăng Bình (Đà Nẵng) đã hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho các xã vùng ven biển. Bên cạnh đó, Chi nhánh Cam Lâm (Khánh Hòa) tài trợ thiết bị Kiosk và phần mềm tiếp đón bệnh nhân tự động cho Trung tâm Y tế khu vực Cam Lâm nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người dân vùng biển còn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại.

Ở miền núi phía Bắc, Chi nhánh Yên Bái là hình mẫu cho sự bền bỉ. Từ năm 2021 đến nay, chi nhánh đã xây dựng 7 nhà tình nghĩa trị giá 334 triệu đồng, tài trợ 5 tỷ đồng cho giáo dục và 222 triệu đồng cho y tế… những khoản đầu tư dài hạn vào tương lai vùng cao. Tại Quảng Ngãi, chi nhánh dành hơn 4 tỷ đồng cho an sinh xã hội trong năm 2022, bao gồm 13 căn nhà tình nghĩa, gần 1,3 tỷ đồng cho giáo dục và 870 triệu đồng cho công tác khắc phục thiên tai.

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Chi nhánh Nam Định đã kịp thời hỗ trợ 100 triệu đồng cho Trường THCS Giao Tân sau bão lũ tại huyện Giao Bình (cũ), giúp nhà trường sửa chữa cơ sở vật chất và ổn định việc học của học sinh. Tại tỉnh Bắc Giang (cũ), đoàn viên, người lao động Agribank chi nhánh đã trao 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng ngập nặng… Những hành động cụ thể tại từng địa phương, mỗi nơi một cách làm, một mức độ phù hợp chứng minh cho sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào an sinh trong toàn hệ thống.

Trách nhiệm xã hội của Agribank được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực và bền bỉ. Từ trái tim sẻ chia của mỗi cán bộ đến các chương trình quy mô lớn trên toàn hệ thống, Agribank đang tiếp tục viết nên hành trình nhân văn, giàu bản sắc, góp phần xây dựng cộng đồng ấm no, bền vững và giàu tình người trong thời kỳ mới.