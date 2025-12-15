(TBTCO) - Ngày 15/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Ngân hàng Nhà nước và chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hệ thống ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối.

https://dichvucong.gov.vn

Ngân hàng Nhà nước chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Ảnh minh hoạ.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, kể từ thời điểm công bố 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình nêu trên, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và cá nhân có thể lựa chọn phương thức nộp hồ sơ trực tuyến, trực tiếp hoặc gửi qua đơn vị bưu chính, tùy thuộc nhu cầu và thuận tiện nhất cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

"Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Ngân hàng Nhà nước được xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, từng bước số hóa toàn diện quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính" - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Đồng thời, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm thiểu chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân; nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tổng hợp nhu cầu để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và chất lượng vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Từ đó, phục vụ tốt nhất nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu cải cách hành chính và chuyển đổi số theo định hướng của Đảng và nhà nước và tiến trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số./.