(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc công bố, công khai thủ tục hành chính đúng thời hạn và việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ (Cục Quản lý đấu thầu, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Cục Quản lý công sản, Cục Dự trữ Nhà nước...) khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ để thực hiện tích hợp các hệ thống chuyên ngành của Bộ; đồng bộ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Bộ; thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Về việc công bố thủ tục hành chính, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, thực hiện công bố thủ tục hành chính đúng thời hạn ngay sau khi văn bản quy phạm pháp luật được cấp có thẩm quyền ban hành.

Trong đó, đối với thủ tục hành chính quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành: Quyết định công bố thủ tục hành chính phải được ban hành chậm nhất là sau 3 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

Đối với thủ tục hành chính quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng theo quy trình thông thường: Quyết định công bố thủ tục hành chính phải được ban hành chậm nhất trước 20 ngày tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Về việc công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, sau khi quyết định công bố được ký, ban hành, các đơn vị thông báo và gửi ngay quyết định công bố thủ tục hành chính (gồm bản cứng và file mềm) đến Văn phòng Bộ Tài chính để cập nhật, công khai nội dung quyết định công bố và thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Trường hợp các đơn vị không thực hiện đúng quy định tại Quy chế, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc công khai thủ tục hành chính chậm./.