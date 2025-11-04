(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 3685/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

Tại phụ lục kèm theo quyết định này, Bộ Tài chính nêu rõ nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp.

Cụ thể, nhiệm vụ ban hành Bộ chỉ số đo lường sức khoẻ doanh nghiệp trên cơ sở các chỉ số cốt lõi quy định tại Khoản 3 Mục IV Quyết định số 2074/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, giao Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể chủ trì; đơn vị phối hợp là Cục Thuế; Cục Hải quan; Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian hoàn thành năm 2025.

Về nhiệm vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với CSDL quản lý thuế, báo cáo tài chính để hình thành CSDL doanh nghiệp cơ bản trên cơ sở Bộ chỉ số đo lường sức khoẻ doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, giao Cục Thuế; Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể chủ trì, thời gian hoàn thành năm 2025.

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với CSDL xuất nhập khẩu để hình thành CSDL doanh nghiệp cơ bản trên cơ sở Bộ chỉ số đo lường sức khoẻ doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, giao Cục Hải quan; Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể chủ trì, thời gian hoàn thành năm 2025.

Về nhiệm vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với CSDL bảo hiểm xã hội để hình thành CSDL doanh nghiệp cơ bản trên cơ sở Bộ chỉ số đo lường sức khoẻ doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể chủ trì, thời gian hoàn thành năm 2025.

Về nhiệm vụ tạo dựng CSDL doanh nghiệp cơ bản trên cơ sở tích hợp CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với các CSDL thuế tập trung, báo cáo tài chính, xuất nhập khẩu, bảo hiểm xã hội; Xây dựng hệ thống báo cáo về các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp; cảnh báo sớm về tình trạng vi phạm của doanh nghiệp để phục vụ công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp; Xây dựng và ban hành mô hình kiến trúc CSDL doanh nghiệp, giao Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể chủ trì, thời gian hoàn thành năm 2025.

Phụ lục nêu rõ, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành khung pháp lý về CSDL doanh nghiệp, giao Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành năm 2026. Về nhiệm vụ nâng cấp, hoàn thiện CSDL về đầu tư để kết nối, tích hợp với CSDL doanh nghiệp, giao Cục Đầu tư nước ngoài chủ trì, thời gian hoàn thành năm 2026…

Xem chi tiết Quyết định số 3685/QĐ-BTC tại đây.