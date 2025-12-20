Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế và vai trò của nhà phát triển ứng dụng

(TBTCO) - Ngày 19/12, tại Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế - vai trò của nhà phát triển ứng dụng” với sự tham gia của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia thuế, đại diện doanh nghiệp công nghệ và hộ kinh doanh.

Các đại biểu tham dự tại Tọa đàm.

Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Mười, với nhiều điều chỉnh chính sách quan trọng liên quan đến cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, nhằm giảm gánh nặng tuân thủ và tạo thuận lợi cho nhóm đối tượng này.

Theo đó, mức doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh là 500 triệu đồng/năm và được khấu trừ trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Luật cũng bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm, với thuế suất 15%, tương đương mức áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm. Đồng thời, các đối tượng này được quyền lựa chọn phương pháp tính thuế phù hợp, theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập.

Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình cải cách chính sách thuế, hướng tới minh bạch, công bằng và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đồng thời phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số nền kinh tế.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung nhận diện những vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế; đồng thời đề xuất các giải pháp hỗ trợ thiết thực. Trong đó, làm rõ vai trò của các nhà phát triển ứng dụng trong việc chuyển hóa chính sách thuế thành các công cụ số đơn giản, thân thiện, dễ sử dụng, giúp hộ kinh doanh kê khai thuế thuận tiện, nhanh gọn, chính xác.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Effect trao đổi tại Tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Effect cho biết: Công ty EFFECT có kinh nghiệm làm phần mềm kế toán từ 1997, đã cung cấp trên 20.000 doanh nghiệp, tập đoàn lớn, là phần mềm giảng dạy chính khóa tại Học viện Tài chính.

Nhưng khi phát triển HKDO, chúng tôi không dựa trên nền tảng kế toán EFFECT, chúng tôi phải “ dịch thiết kế phần mềm kế toán của doanh nghiệp, sang cho hộ kinh doanh “. Nghĩa là, dịch bản chất việc ghi chép hệ thống kế toán, với rất nhiều khái niệm, kiến thức về kế toán, sang việc ghi chép kinh doanh thông thường của hộ. Nghĩa là hộ không cần biết về kế toán nữa.

Thực tế, EFFECT, từ 2019, đã có trên 3.000 hộ kinh doanh đã bỏ thuế khoán, kê khai thuế hàng quý, đặc biệt họ chưa bao giờ cần gặp gỡ trực tiếp, họ đã tự sử dụng, để kê đúng đủ theo các thông tư 78, 88, 40 của Bộ Tài chính.

Thông qua tọa đàm, Báo Đại biểu Nhân dân mong muốn tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa nghị trường với cuộc sống, góp phần hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách thuế đối với hộ kinh doanh theo hướng thực chất, khả thi và bền vững.