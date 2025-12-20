Hủy tư cách công ty đại chúng đối với FLC và FLC Faros

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty CP Tập đoàn FLC và Công ty CP Xây dựng FLC Faros, khiến cổ phiếu hai công ty không còn đủ điều kiện giao dịch trên UPCoM.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty CP Tập đoàn FLC (mã Ck: FLC), đồng nghĩa doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện để tiếp tục đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM. Cùng với đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty CP Xây dựng FLC Faros (mã Ck: ROS).

Ảnh minh hoạ.

Theo quy định hiện hành, chỉ các công ty đại chúng - pháp nhân được phép huy động vốn từ công chúng mới đủ điều kiện đưa cổ phiếu giao dịch trên các thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc bị hủy tư cách này khiến cổ phiếu FLC và ROS không còn đủ điều kiện giao dịch trên UPCoM.

Trước đó, hai mã cổ phiếu này đã lần lượt bị hủy niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vào các năm 2022 và 2023, sau đó tiếp tục bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Không chỉ dừng lại ở FLC và FLC Faros, ngày 18/12/2025, UBCKNN còn quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với một loạt doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái FLC, gồm FFH, AMD, GAB, HAI và KLF.

Liên quan đến kế hoạch khắc phục, trước đó tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/11/2025, Tổng giám đốc FLC cũng cho biết, tập đoàn đã làm việc với một số đơn vị kiểm toán, cung cấp hồ sơ để tiến hành rà soát, đánh giá ban đầu. Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nhằm soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của tập đoàn.

Theo kế hoạch, FLC dự kiến hoàn tất và công bố báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2021–2024 trong năm 2025, đồng thời hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 vào quý I hoặc đầu quý II/2026. Sau khi hoàn tất đầy đủ các báo cáo theo quy định, công ty sẽ thực hiện thủ tục báo cáo UBCKNN và các sở giao dịch chứng khoán để thực hiện các thủ tục liên quan đến khả năng khôi phục giao dịch cổ phiếu trở lại trên UPCoM, với kỳ vọng thời điểm sớm nhất rơi vào khoảng quý I/2026.