SHS chính thức có tân tổng giám đốc - Sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới

(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội vừa công bố văn bản chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Ngày 14/01/2026, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) công bố thông tin về việc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận điều chỉnh Giấy phép hoạt động liên quan đến thay đổi tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trên cơ sở văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý, SHS đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Linh giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Tại buổi lễ, ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHS đã trực tiếp trao quyết định, đánh dấu thời điểm chính thức kích hoạt giai đoạn điều hành mới, hướng tới nâng cao năng lực quản trị theo định hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và hoa chúc mừng cho ông Nguyễn Duy Linh.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo của SHS diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội mang tính cấu trúc, đặc biệt là quá trình chuẩn bị nâng hạng thị trường và khả năng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài trung và dài hạn. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các công ty chứng khoán về năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ, chuẩn mực vận hành và khả năng thực thi chiến lược.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHS, ông Đỗ Quang Vinh cho biết, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Linh không chỉ là sự bổ sung nhân sự cấp cao mà còn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm tăng cường nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng triển khai các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của thị trường.

Theo định hướng của Hội đồng Quản trị, SHS tiếp tục kiên định với chiến lược “Service Branding”, lấy khách hàng và cổ đông làm trung tâm trong mọi quyết sách. Trong thời gian tới, Công ty tập trung vào việc nâng cao tư duy hướng tới khách hàng, phát triển năng lực đội ngũ, đầu tư công nghệ nhằm cải thiện hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng, đồng thời chuẩn hóa hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, song song với mục tiêu phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh và vận hành.

Trên cương vị Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Duy Linh được kỳ vọng sẽ cùng Ban Điều hành triển khai các mục tiêu chiến lược đã được hoạch định, bao gồm việc củng cố các mảng kinh doanh cốt lõi, nâng cao hiệu quả hoạt động, cũng như xây dựng đội ngũ nhân sự theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và nhà đầu tư trong bối cảnh cạnh tranh mới.

Việc bổ nhiệm tân tổng giám đốc không chỉ mang ý nghĩa về mặt tổ chức, mà còn thể hiện định hướng của SHS trong việc bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần chủ động, minh bạch, kỷ luật và sẵn sàng thích ứng, hướng tới mục tiêu tạo dựng giá trị dài hạn và hiện thực hóa sứ mệnh “Kiến tạo tài chính thịnh vượng” cho khách hàng, cổ đông và đối tác.