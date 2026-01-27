Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Giám sát thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 26/01/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng ban Giám sát thị trường chứng khoán.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo UBCKNN, bà Lê Thị Việt Nga - Phó Chủ tịch UBCKNN đã trao Quyết định số 116/QĐ-BTC ngày 22/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh An - Chuyên viên chính, Văn phòng UBCKNN giữ chức vụ Phó Trưởng ban Giám sát thị trường chứng khoán. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Lê Thị Việt Nga - Phó Chủ tịch UBCKNN trao Quyết định cho bà Nguyễn Thị Thanh An – tân Phó trưởng Ban Giám sát thị trường chứng khoán. Ảnh: SSC

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Lê Thị Việt Nga chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thanh An được lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo UBCKNN tin tưởng, bổ nhiệm vị trí công tác mới; chúc mừng tập thể Ban Giám sát thị trường chứng khoán được tăng cường thêm một đồng chí lãnh đạo. Phó Chủ tịch UBCKNN cũng tin tưởng rằng với kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát, thanh tra, kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Thanh An sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trình độ, chuyên môn, sở trường công tác, những kinh nghiệm đã có trong quá trình làm việc tại các đơn vị để cùng với tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Giám sát thị trường chứng khoán hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thanh An, tân Phó Trưởng ban Giám sát thị trường chứng khoán bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tài chính, Ban lãnh đạo UBCKNN; và hứa sẽ tích cực, chủ động nắm bắt công việc mới, phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo và tập thể công chức tại Ban Giám sát thị trường chứng khoán để hoàn thành tốt nhiệm được giao.

Trong thời gian tới, tân Phó Trưởng ban Giám sát thị trường chứng khoán mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Ủy ban; sự đoàn kết, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Giám sát thị trường chứng khoán trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu chung của UBCKNN./.