Các điểm bầu cử sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước

(TBTCO) - Các tổ bầu cử tại Hà Nội đã vận hành thử toàn bộ quy trình bầu cử để rà soát từng khâu, kịp thời điều chỉnh những tình huống có thể phát sinh trước ngày bầu cử.

Cận kề ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các phường, xã tại Hà Nội đã hoàn tất các khâu chuẩn bị và đang sẵn sàng hướng tới ngày hội của toàn dân.

Tại khu vực bỏ phiếu số 2 (đặt tại Trường THCS Phan Đình Phùng) phường Ba Đình, quy trình đầy đủ như ngày bầu cử chính thức: từ khai mạc, kiểm tra thùng phiếu đến hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đã được các thành viên Tổ bầu cử vận hành thông suốt.

Trong quá trình diễn tập, nhiều tình huống giả định được đặt ra, chẳng hạn, khi cử tri đến đông cùng lúc, các tổ bầu cử phải nhanh chóng điều phối để tránh ùn ứ; hoặc phải xác định nhanh cử tri được bầu 2 cấp hay 3 cấp để phát đúng số lượng phiếu…

Từ kết quả diễn tập kiểm phiếu thử và các phương án phòng cháy, chữa cháy ở các điểm bầu cử cho thấy, công đoạn kiểm phiếu thường mất nhiều thời gian. Vì vậy, các thành viên Tổ bầu cử được yêu cầu làm quen từ trước để khi thực hiện chính thức sẽ đúng quy định, chính xác và nhanh chóng.

Nghi thức chào cờ được cử hành trang trọng, mở đầu cho phần vận hành thử quy trình bầu cử.

Các công tác rà soát kiểm tra phiếu bầu được tiến hành theo đúng quy trình.

Cử tri theo dõi, tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên.

Các cử tri "giả định" nghe phổ biến về quy trình nhận và bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 2 phường Ba Đình.

Cử tri Phạm Đình Thế Vũ (sinh năm 2008) lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 2 phường Ba Đình .

Các lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử như tổ trưởng tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận, Bí thư chi bộ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và lực lượng an ninh cơ sở được phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm phối hợp nhịp nhàng trong ngày bầu cử.

Công tác kiểm tra và niêm phong hòm phiếu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình.

Dưới sự giám sát của cử tri, lực lượng tham gia tổ bầu cử kiểm thùng bỏ phiếu chính và thùng phiếu lưu động.

Niêm phong hòm phiếu dưới sự chứng kiến của cử tri và người dân.