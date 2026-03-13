EVF dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu khi hệ số CAR giảm còn 11,16%

(TBTCO) - Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) dự kiến phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026 nhằm bổ sung vốn cấp 2 phục vụ hoạt động cho vay. Cuối năm 2025, dư nợ trái phiếu của EVF đạt 2.410 tỷ đồng; hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 7,41 lần; trong khi hệ số CAR giảm còn 11,16%.

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF - mã Ck: EVF) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung vốn cấp 2.

Theo kế hoạch, EVF dự kiến phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Việc phát hành có thể được thực hiện tối đa 5 đợt, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2026 đến tháng 12/2026. Tổng thời gian các đợt chào bán trái phiếu tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên. Nguồn vốn huy động sẽ được EVF sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, chủ yếu phục vụ hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Trái phiếu dự kiến có kỳ hạn từ 5 năm trở lên.

Nguồn: EVF.

Đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của EVF trong năm 2026. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong năm 2025, công ty đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu với tổng giá trị huy động 895 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 2 đến 5 năm, với lãi suất phát hành dao động từ 6,9 - 7,25%/năm. Tính đến cuối năm 2025, nợ vay từ phát hành trái phiếu của EVF đạt 2.410 tỷ đồng.

Cuối năm 2025, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của EVF ở mức 7,41 lần, tăng mạnh so với 5,62 lần năm 2024, cho thấy mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp tiếp tục gia tăng.

Về cơ cấu nợ, năm 2025, tổng nợ phải trả của EVF đạt hơn 73.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động chủ yếu đến từ phát hành chứng chỉ tiền gửi (gần 39%); tiền gửi khách hàng (khoảng 20%); vay các tổ chức tín dụng chiếm 14,3%... Trong khi đó, dư nợ trái phiếu ở mức 2.410 tỷ đồng, chiếm khoảng 3,3% tổng nợ phải trả.

Trong ba năm 2023 - 2025, vốn chủ sở hữu tăng gần 17%, lên 9.876,2 tỷ đồng; trong khi nợ phải trả tăng mạnh hơn gần 80%, lên trên 73.000 tỷ đồng.

Báo cáo của Ban điều hành EVF cho thấy, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của Công ty năm 2025 đạt 11,16%, cao hơn mức tối thiểu 9% theo quy định, song thấp hơn đáng kể những năm trước, lên tới trên 18%.

Về tình hình kinh doanh năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của EVF đạt 83.058 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch năm và tăng 39% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.104 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch và tăng 57% so với năm trước.

Tổng nguồn vốn huy động tại thời điểm cuối năm đạt 71.040 tỷ đồng, tăng 44,7% so với năm 2024./.