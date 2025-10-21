(TBTCO) - Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2025 đạt 904,7 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động nhờ tốc độ tăng 68,4% so với cùng kỳ, giúp hoàn thành 94% kế hoạch năm. Năm 2025 được xem là dấu mốc bản lề với nhiều bước chuyển mạnh trong chiến lược phát triển của EVF.

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF - mã Ck: EVF) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025.

Theo báo cáo tài chính do EVF công bố, lợi nhuận trước thuế công ty lũy kế 9 tháng đạt 904,7 tỷ đồng, tăng 68,4% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong quý III, EVF ghi nhận lợi nhuận 306,5 tỷ đồng mức cao nhất theo quý và tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, EVF đã hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm 2025 (960 tỷ đồng).

Với việc hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 tính đến hết quý III/, dự kiến, EVF sẽ hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra, do thời điểm quý IV là giai đoạn bứt tốc trong mùa cao điểm cuối năm.

Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của EVF đạt 71.622 tỷ đồng, tăng 12.023 tỷ đồng (tương đương tăng 20,2%) so với đầu năm 2025.

Tổng tài sản tăng mạnh, chủ yếu nhờ tăng dư nợ cho vay khách hàng; tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng từ 4.892 tỷ đồng lên 10.168 tỷ đồng và chứng khoán kinh doanh, đầu tư tăng từ 2.616 tỷ đồng lên 3.754 tỷ đồng. Điều này phản ánh, EVF mở rộng quy mô hoạt động, tăng khả năng sinh lời và tăng trưởng tổng tài sản.

Trong đó, dư nợ tín dụng của EVF đạt 51.335,2 tỷ đồng, tăng gần 9,73% so với đầu năm, góp phần giúp thu nhập lãi thuần tăng mạnh, đạt 1.433,4 tỷ đồng, tăng 24,4%. Đặc biệt, theo đại diện EVF, biên lãi ròng (NIM) vẫn được duy trì ổn định ở mức 3,28%, cao hơn mức trung bình của nhiều công ty tài chính tiêu dùng hiện nay.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động đầu tư chứng khoán 9 tháng năm 2025 đạt 145,6 tỷ đồng, đảo chiều so với con số âm 43,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, phản ánh hiệu quả từ chiến lược đầu tư an toàn và ưu tiên kiểm soát rủi ro. Đồng thời, thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần đạt 41,6 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ; kinh doanh ngoại hối dù đem lại khoảng 1,5 tỷ đồng nhưng khả quan so với mức âm cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, hoạt động khác vẫn chưa ghi nhận kết quả tích cực khi chỉ đem về gần 25 tỷ đồng, giảm 37,3% cùng kỳ.

Cũng theo EVF, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) chỉ ở mức 9,85%, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung toàn ngành. Đây được xem là một lợi thế đáng kể của EVF, sự tối ưu này đến từ quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ và chiến lược tinh gọn bộ máy của EVF vài năm trở lại đây. Khi chi phí được kiểm soát chặt, biên lợi nhuận được nâng cao mà không cần chạy theo tăng trưởng rủi ro.

Bên cạnh đó, EVF tiếp tục đẩy mạnh tín dụng hướng đến các lĩnh vực năng lượng sạch như: điện mặt trời, xe điện và các mô hình sản xuất thân thiện môi trường..., thay vì cho vay ngắn hạn truyền thống, Các sản phẩm tín dụng xanh không chỉ giúp EVF mở rộng tệp khách hàng tiềm năng, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong và ngoài nước, có thể mang lại lợi thế dài hạn.

Năm 2025 được coi là năm bản lề trong chiến lược phát triển của EVF khi hàng loạt thay đổi lớn đã được triển khai đồng bộ, từ việc đổi tên từ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) thành Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF); ra mắt logo và bộ nhận diện thương hiệu mới sau 17 năm hoạt động và chuyển trụ sở chính cuối tháng 9/2025 vừa qua./.