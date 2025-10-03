(TBTCO) - Tại họp báo công bố kết quả hoạt động quý III/2025, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng toàn nền kinh tế đến cuối tháng 9 đã tăng 13,37% so với cuối năm 2024 và dự kiến cả năm đạt 19 - 20%, mức cao nhất nhiều năm. Nhà điều hành nhấn mạnh tín dụng tăng phải đi đôi với kiểm soát chặt chất lượng nợ, tránh phát sinh rủi ro nợ xấu.

Ngày 3/10, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2025. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo.

Tín dụng tăng 13,37% đến cuối tháng 9

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đánh giá, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình kinh tế - chính trị quốc tế diễn biến khó lường, cùng quan ngại của thị trường về các chính sách thuế quan của Mỹ và nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu; xung đột địa chính trị. Các cú sốc giá cả hàng hóa; lạm phát mặc dù hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại...

Các yếu tố này sẽ làm thị trường tài chính tiền tệ thế giới biến động phức tạp, tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất trong nước cũng như việc thực hiện mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% trở lên.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, đến ngày 29/9, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước.

Trong điều hành lãi suất, từ đầu năm 2025 đến nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp để định hướng thị trường giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên chỉ đạo tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, tăng trưởng tín dụng các tháng năm 2025 đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 và duy trì xu hướng tháng sau cao hơn tháng trước. Đến ngày 29/9, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Trong điều hành tín dụng, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, ngày 30/12/2024, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thông báo toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025, công khai nguyên tắc để các tổ chức tín dụng chủ động triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng tích cực triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đầu tư các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản quy mô ban đầu 15.000 tỷ đồng năm 2023, nâng dần qua các năm, mới đây nhất lên 185.000 tỷ đồng.

Cùng với đó là các chương trình cho vay liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long; cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội; cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP...

Công tác tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được đẩy mạnh, sự ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được giữ vững, quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền được bảo đảm. Nợ xấu được tập trung xử lý và kiểm soát trong bối cảnh nền kinh tế và sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Tín dụng cao nhưng phải gắn với chất lượng

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tăng trưởng tín dụng nhằm hỗ trợ kinh tế đạt mức tăng trưởng trên 8%, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo nhằm hỗ trợ nền kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng.

"Dự kiến tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng khoảng 19 - 20%, ở mức cao trong nhiều năm trở lại đây. Tăng trưởng tín dụng cao một mặt hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, mặt khác, cần duy trì được chất lượng nợ, không phát sinh nợ xấu" - ông Quang lưu ý.

Ngân hàng Nhà nước thường xuyên làm việc với các tổ chức tín dụng, phân bổ tín dụng ở mức cao nhưng gắn với hiệu quả và chất lượng.

Toàn cảnh buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2025. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước.

Tín dụng bất động sản tăng 19%, nhiều dự án tái khởi động Riêng đối với lĩnh vực bất động sản, theo Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, đến cuối tháng 8 dư nợ đạt khoảng 4 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. "Diễn biến này phù hợp với diễn biến thị trường trong thời gian gần đây, khi nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bất động sản được triển khai, nhiều dự án tái khởi động trở lại, kéo theo tín dụng tăng theo" - bà Giang đánh giá.

Thông tin tại buổi họp báo, bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, tín dụng đang tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tỷ trọng tín dụng đối với ba ngành kinh tế gồm: nông, lâm, thủy sản chiếm 6,23%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,97%; thương mại - dịch vụ chiếm 69,8%. Cùng kỳ năm 2024 lần lượt ở mức 6,84%; 25,65% và 67,51%.

Về cơ cấu chung, khoảng 78% dư nợ tín dụng tập trung phục vụ sản xuất kinh doanh, còn lại là tín dụng tiêu dùng, phục vụ đời sống.

Đối với nhà ở xã hội, lĩnh vực này nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Đến ngày 31/07/2025, các ngân hàng đã cam kết cho vay hơn 8.600 tỷ đồng, doanh số giải ngân của chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt 4.577,8 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cuối năm 2024.

"Dù con số này vẫn còn khiêm tốn so với quy mô thị trường, nhưng giải ngân đã được cải thiện rõ rệt, tăng 66% so với cuối năm 2024. Nhiều dự án đang chuẩn bị khởi công, tiến độ giải ngân sẽ tiếp tục tăng theo" - bà Giang đánh giá.

Đối với gói tín dụng 500.000 tỷ đồng cho vay đầu tư hạ tầng, công nghệ số, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động, tích cực triển khai và sẵn sàng nguồn vốn. Tuy nhiên, để giải ngân hiệu quả, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương. Hiện chỉ còn chờ ý kiến thống nhất cuối cùng của 01 bộ, sau đó sẽ triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống./.