(TBTCO) - Bạc thỏi có thể sớm được niêm yết trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực chuẩn hóa giao dịch và thiết lập cơ chế hình thành giá minh bạch cho thị trường kim loại quý trong nước.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp mới đây giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), MXV cùng các doanh nghiệp và ngân hàng liên quan nhằm bàn thảo phương án niêm yết và vận hành giao dịch bạc thỏi.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cho biết, nhu cầu giao dịch mặt hàng bạc trên thị trường thời gian qua có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh giá bạc trong nước và thế giới biến động mạnh, biên độ dao động lớn và khó dự báo. Việc nghiên cứu, xem xét niêm yết bạc trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam là cần thiết nhằm từng bước chuẩn hóa hoạt động giao dịch.

Theo đề xuất của MXV, lộ trình triển khai sẽ chia làm hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, bạc thỏi được niêm yết thí điểm trong nước, áp dụng cơ chế giao dịch gắn với giao nhận vật chất. Khi thị trường vận hành ổn định, hệ thống sẽ từng bước liên thông với các sở giao dịch hàng hóa khu vực và quốc tế, mở rộng thanh khoản và khả năng kết nối dòng vốn.

Việt Nam đang xem xét niêm yết bạc thỏi trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực vàng bạc như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cho biết sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến giao nhận và lưu ký bạc thỏi. Trong khi đó, Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) dự kiến đảm nhận vai trò lưu ký, với hệ thống kho bãi và phương án bảo đảm an toàn tài sản.

Việc xây dựng sàn giao dịch tập trung được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh thị trường bạc trong nước hiện vẫn chủ yếu giao dịch trực tiếp, phân tán, thiếu chuẩn hóa về chất lượng, thông tin và cơ chế xác lập giá. Điều này không chỉ làm gia tăng rủi ro cho nhà đầu tư mà còn hạn chế khả năng phát triển các công cụ phòng ngừa biến động giá.

Trong khi đó, giá bạc thế giới thời gian qua biến động mạnh theo xu hướng của nhóm kim loại quý, từng có thời điểm lập đỉnh gần 108,6 USD/ounce. Thị trường trong nước cũng ghi nhận biến động lớn, có lúc vượt 111 triệu đồng/kg trước khi điều chỉnh về quanh 76-78,5 triệu đồng/kg.

Theo lãnh đạo cơ quan quản lý, nhu cầu giao dịch bạc đang gia tăng rõ rệt, song việc niêm yết trên MXV cần được đánh giá thận trọng. Các yếu tố như tác động kinh tế - xã hội, cơ chế kiểm soát đầu cơ, giới hạn vị thế và an toàn hệ thống sẽ là những điều kiện tiên quyết trước khi triển khai chính thức.

Nếu được thông qua, việc đưa bạc thỏi lên sàn không chỉ giúp hình thành mặt bằng giá tham chiếu minh bạch, mà còn mở ra cơ hội phát triển thị trường kim loại quý theo hướng chuyên nghiệp, tiệm cận chuẩn quốc tế./.