71 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý I/2026

(TBTCO) - Nhiều cổ phiếu trên HOSE không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý I/2026 do chưa đáp ứng các tiêu chí về thanh khoản, tình trạng tài chính và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã công bố danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý I/2026, với tổng cộng 71 mã, tăng thêm 8 mã so với danh sách áp dụng trong quý IV/2025.

Theo danh sách công bố, phần lớn các mã bị đưa vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ xuất phát từ các yếu tố liên quan đến tình trạng tài chính và tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin.

Một số mã cổ phiếu không đủ điều giao dịch ký quỹ trong kỳ quý I/2026. Nguồn: HOSE

Trong đó, nhóm cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp đến là các trường hợp ghi nhận lỗ ròng hoặc lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025. Bên cạnh đó, nhiều mã khác rơi vào diện bị kiểm soát hoặc chưa đáp ứng điều kiện về thời gian niêm yết tối thiểu theo quy định.

Ngoài các nguyên nhân phổ biến, một số cổ phiếu cũng bị loại khỏi danh sách cấp margin do thuộc diện hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch, có báo cáo tài chính soát xét bán niên hoặc báo cáo năm 2025 nhận ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần, chậm công bố báo cáo tài chính quá thời hạn cho phép, hoặc đã bị hủy niêm yết.

Đáng chú ý, trong kỳ rà soát lần này, một số mã chứng khoán đồng thời vướng nhiều hơn một lý do không đủ điều kiện cấp margin. Trong đó, hai cổ phiếu thuộc nhóm Bamboo Capital là BCG và TCD cùng lúc nằm trong diện bị cảnh báo và đình chỉ. HVN rơi vào tình trạng bị kiểm soát đồng thời bị hạn chế giao dịch, trong khi VMD vừa thuộc diện hạn chế vừa chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025.

Một điểm nổi bật khác là số lượng cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết dưới 6 tháng tăng mạnh so với quý trước. Cụ thể, nhóm này tăng từ 5 mã trong quý IV/2025 lên 13 mã trong quý I/2026, trong đó có sự xuất hiện của nhiều cổ phiếu mới chào sàn thu hút sự quan tâm lớn của thị trường như: TCX, VPX, MCH.../.