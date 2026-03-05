ETF vào ròng trở lại khi thị trường hướng tới kỳ cơ cấu quý I

(TBTCO) - Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam ghi nhận dòng vốn vào ròng trở lại trong tuần từ 26/1 - 30/1/2026, khi thị trường đang hướng tới kỳ cơ cấu danh mục quý I của một số quỹ chỉ số lớn.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán MB (MBS), dòng vốn đầu tư thông qua các quỹ ETF vào thị trường Việt Nam trong tuần từ ngày 26/1 - 30/1/2026 ghi nhận sự đảo chiều đáng chú ý khi quay trở lại trạng thái vào ròng sau giai đoạn rút vốn mạnh trước đó.

Cụ thể, các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam ghi nhận giá trị vào ròng khoảng 99 tỷ đồng, trái ngược với mức rút ròng hơn 452 tỷ đồng của tuần liền trước. Dòng tiền tích cực chủ yếu xuất phát từ nhóm quỹ ETF ngoại, trong khi các quỹ ETF nội vẫn duy trì xu hướng rút vốn nhẹ.

Thống kê cho thấy, có 10 trên tổng số 25 quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam ghi nhận dòng vốn vào ròng trong tuần. Trong đó, các quỹ ETF ngoại đóng vai trò dẫn dắt khi hút ròng hơn 115 tỷ đồng. Dòng tiền chủ yếu tập trung vào quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF với giá trị vào ròng khoảng 79,8 tỷ đồng, cùng với quỹ The Global X MSCI Vietnam ETF ghi nhận mức hút ròng hơn 45,2 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút ròng hơn 7 tỷ đồng, dù mức rút vốn đã giảm đáng kể so với con số hơn 200 tỷ đồng trong tuần trước đó.

Nguồn: MBS.

Trong khi đó, nhóm quỹ ETF nội lại ghi nhận xu hướng rút ròng nhẹ với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng. Áp lực rút vốn tập trung chủ yếu tại quỹ VFMVN Diamond ETF khi quỹ này bị rút ròng khoảng 39,5 tỷ đồng. Dù vậy, vẫn có một số quỹ nội thu hút được dòng tiền mới, trong đó quỹ VinaCapital VN100 ETF ghi nhận dòng vốn vào ròng hơn 10 tỷ đồng, còn quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF hút ròng hơn 9 tỷ đồng.

Bên cạnh dòng vốn trực tiếp thông qua ETF, dòng tiền từ nhà đầu tư Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (Depositary Receipts - DRs) cũng ghi nhận xu hướng bán ròng. Cụ thể, nhà đầu tư Thái Lan đã bán ròng khoảng 1,2 triệu chứng chỉ lưu ký của quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương giá trị gần 48 tỷ đồng. Đồng thời, khoảng 400 nghìn chứng chỉ lưu ký của quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001) cũng bị bán ròng, với giá trị tương đương hơn 14 tỷ đồng.

Tính chung trong tháng 1/2026, các quỹ ETF đầu tư vào thị trường Việt Nam vẫn ghi nhận xu hướng tích cực khi dòng vốn vào ròng đạt gần 305 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/1/2026, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF có phân bổ đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam đạt gần 66,8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1% so với cuối năm 2025.

Xét về hoạt động giao dịch cổ phiếu, các mã được các quỹ ETF mua ròng nhiều nhất trong tuần từ ngày 26/1 đến 30/1 bao gồm VIC, FPT, MSN, SSI và SHB. Lực mua chủ yếu đến từ hai quỹ ngoại là The Global X MSCI Vietnam ETF và Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, qua đó góp phần hỗ trợ thanh khoản và diễn biến giá của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường.

Ngoài các diễn biến dòng vốn trong ngắn hạn, MBS cũng đưa ra dự báo liên quan đến kỳ cơ cấu danh mục quý I/2026 của hai quỹ chỉ số lớn là STOXX Vietnam ETF (trước đây theo dõi FTSE Vietnam Index) và MarketVector Vietnam Local Index ETF (VNM ETF).

Hai quỹ này đang quản lý tổng tài sản gần 1,2 tỷ USD, dự kiến công bố danh mục cơ cấu lần lượt vào ngày 6/3 và ngày 14/3/2026. Thời gian thực hiện giao dịch tái cơ cấu danh mục dự kiến diễn ra từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2026.

Dựa trên các dữ liệu cập nhật đến ngày 24/2, ông Nghiêm Phú Cường - chuyên gia phân tích của MBS cho rằng, quỹ STOXX Vietnam ETF nhiều khả năng sẽ bổ sung thêm 3 cổ phiếu mới đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của chỉ số, bao gồm vốn hóa tối thiểu khoảng 150 triệu USD, giá trị giao dịch bình quân khoảng 1 triệu USD mỗi ngày và tỷ lệ free-float từ 5% trở lên. Ba cổ phiếu được dự báo có khả năng được thêm mới vào danh mục gồm BSR, MCH và VPL, trong khi chưa có cổ phiếu nào được dự báo sẽ bị loại khỏi rổ chỉ số.

Đối với quỹ VNM ETF, chuyên gia của MBS cho rằng, các cổ phiếu hiện tại trong danh mục vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá của chỉ số, do đó nhiều khả năng sẽ không có mã nào bị loại trong kỳ cơ cấu sắp tới. Tuy nhiên, hai cổ phiếu MCH và BSR được dự báo có khả năng cao sẽ được bổ sung mới vào danh mục của quỹ này.

Tổng hợp hoạt động tái cơ cấu của cả hai quỹ ETF trong tháng 3/2026, MBS dự báo, một số cổ phiếu có thể ghi nhận lực mua đáng chú ý. Trong đó, cổ phiếu MCH có thể được mua vào hơn 2,1 triệu đơn vị, tương đương khoảng 3,31 ngày giao dịch bình quân. Đối với cổ phiếu BSR, khối lượng mua dự kiến có thể lên tới hơn 5 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, một số mã như SSI, MSN và VCI được dự báo có thể chịu áp lực bán ra đáng chú ý trong quá trình các quỹ ETF thực hiện cơ cấu danh mục./.