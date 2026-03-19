(TBTCO) - Sau hơn 23 năm triển khai, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận tổng doanh số cho vay đạt 47.547 tỷ đồng. Tỉnh Gia Lai có hơn 258.000 hộ được tiếp cận vay vốn, tổng dư nợ đến cuối năm 2025 đạt 16.570 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng tăng hơn 80 lần

Chiều 19/3, Đoàn khảo sát Trung ương do ông Nguyễn Việt Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai về khảo sát tình hình triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ông Nguyễn Minh Hướng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai thông tin việc triển khai tín dụng chính sách tại địa phương. Ảnh: Ngọc Minh.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Hướng – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai cho hay, sau hơn 23 năm triển khai, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng trưởng mạnh mẽ.

Đến ngày 31/12/2025, tổng nguồn vốn đạt 16.592 tỷ đồng, tăng gấp 81,1 lần so với năm 2002; trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 1.837,4 tỷ đồng, tăng gấp 90,6 lần so với thời điểm ban đầu.

Các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã là địa chỉ quen thuộc của người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nguồn: VBSP.

Hoạt động tín dụng chính sách được triển khai đồng bộ, hiệu quả với hơn 19 chương trình tín dụng, tổng doanh số cho vay giai đoạn 2003 - 2025 đạt 47.547 tỷ đồng, với hơn 1,78 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy hiệu quả thiết thực góp phần tạo việc làm cho hơn 199.000 lao động (trong đó gần 4.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); hỗ trợ hơn 185.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 585.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng hơn 23.000 căn nhà ở cho hộ nghèo và trên 3.000 căn nhà ở xã hội.

Tổng dư nợ đến cuối năm 2025 đạt 16.570 tỷ đồng, với hơn 259 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ (bình quân đạt gần 63,9 triệu đồng/hộ). Con số này tăng 932 tỷ đồng so với thời điểm trước khi sáp nhập tỉnh Gia Lai cũ và tỉnh Bình Định; tăng 1.928 tỷ đồng so với 31/12/2024 và tăng gấp 97,6 lần so với năm 2002.

Chất lượng tín dụng được giữ vững, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,054%, nợ khoanh 0,065%.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế

Theo ông Lâm Hải Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển địa phương.

Ông Giang nhấn mạnh các đối tượng yếu thế luôn cần được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Ông Lâm Hải Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định tín dụng chính sách góp phần thúc đẩy phát triển địa phương. Ảnh: Ngọc Minh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng cho rằng, từ thực tiễn triển khai, tỉnh Gia Lai kiến nghị Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh Nghị định 78 phù hợp với bối cảnh mới.

Trong đó, Chính phủ cần chú trọng bổ sung nguồn lực, nâng mức cho vay, mở rộng đối tượng thụ hưởng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai kiến nghị cần hoàn thiện cơ chế xử lý nợ rủi ro theo hướng minh bạch, rút gọn quy trình và tăng cường phân cấp cho địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính, Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Gia Lai đạt được trong triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP; đồng thời khẳng định hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn đã được tổ chức thực hiện bài bản, hiệu quả, đúng mục tiêu, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Việt Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong hoạt động tín dụng chính sách. Ảnh: Ngọc Minh.

Trưởng đoàn khảo sát nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định tín dụng chính sách xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội là một kênh quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc, hỗ trợ trực tiếp đến các đối tượng yếu thế như hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Do đó, trong quá trình nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, Đoàn khảo sát sẽ bám sát mục tiêu cốt lõi này.

Liên quan đến đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính cho biết phải được xem xét thận trọng, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Với các kiến nghị khác của tỉnh Gia Lai, Đoàn khảo sát tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Chính phủ làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng các chính sách mới theo hướng đồng bộ, chính xác, khả thi và dễ áp dụng trong thực tiễn.

Theo ông Nguyễn Việt Hưng, bên cạnh nguồn lực từ trung ương, địa phương có thể xem xét, quan tâm bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, xem đây là kênh bổ sung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Trưởng đoàn khảo sát cũng đề nghị tỉnh Gia Lai tăng cường huy động, đa dạng hóa nguồn lực; đẩy mạnh lồng ghép tín dụng chính sách với các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.