(TBTCO) - Đồng vốn chính sách xã hội đang trở thành điểm tựa niềm tin cho hàng nghìn hộ nghèo, đối tượng yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống. Tại Krông Pắc, Đắk Lắk và tại Đầm Hà, Quảng Ninh, sự tận tâm của cán bộ tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp dòng vốn ưu đãi đi đúng địa chỉ, lan tỏa hiệu quả an sinh xã hội bền vững.

Tận tâm đưa vốn chính sách thắp sáng niềm tin thoát nghèo

Giữa những khó khăn chồng chất của biến đổi khí hậu, thiên tai và biến động kinh tế toàn cầu, tinh thần “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” vẫn được lan tỏa bền bỉ trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Y Viên Niê thường xuyên về làng, xuống xã giải ngân, tận tâm, thấu hiểu, đồng hành cùng bà con. Ảnh: CTVAH

Tại Phòng giao dịch NHCSXH Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, câu chuyện của cán bộ tín dụng Y Viên Niê là minh chứng sinh động cho niềm tự hào nghề nghiệp, khi mỗi đồng vốn chính sách được chuyển tải đúng địa chỉ, trở thành động lực giúp người nghèo vươn lên.

“Hằng ngày sau giờ làm việc, tôi vẫn tự hỏi hôm nay mình đã làm được gì tốt cho cơ quan, cho hộ nghèo, hộ chính sách và ngày mai cần phải làm gì hơn nữa?”. Câu nói giản dị của Y Viên Niê phản ánh rõ tâm thế của một cán bộ tín dụng chính sách coi công việc không chỉ là nghề mưu sinh, mà là trách nhiệm và vinh dự được Đảng, Nhà nước giao phó.

Với anh, khẩu hiệu “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” không dừng lại ở lời nói, mà thể hiện qua những chuyến đi đều đặn về thôn, buôn, những buổi giải ngân tại xã, nơi anh trực tiếp lắng nghe, đồng hành cùng bà con, nhất là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện sản xuất và trình độ dân trí còn nhiều hạn chế.

“Công việc có vất vả, nhưng thật sự vẻ vang khi được phục vụ người nghèo và các đối tượng yếu thế. Nhìn những hộ vay vốn thoát nghèo, những lao động có việc làm, những sinh viên được tiếp sức đến giảng đường, tôi càng tin yêu và tự hào về công việc mình đang làm”, Y Viên Niê chia sẻ.

Chính niềm tin ấy đã trở thành điểm tựa để anh không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn cơ sở và từ đồng nghiệp, tận tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hiệu quả tín dụng tại 4 xã do anh phụ trách ngày càng rõ nét, phản ánh qua những con số biết nói: dư nợ từ 56,9 tỷ đồng năm 2020 đã tăng lên hơn 166 tỷ đồng hiện nay.

Đặc biệt, 7,5 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của 3.322 khách hàng vay vốn, chiếm tới 99% số thành viên vay vốn, cho thấy sự thay đổi căn bản trong nếp nghĩ, cách làm của bà con dân tộc thiểu số, từ chỗ trông chờ, ỷ lại sang chủ động tính toán, tích lũy và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của Nhà nước.

Góp sức giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới

Tổ trưởng Tổ Kế hoạch - Nghiệp vụ Hoàng Phong Hải thuộc Phòng giao dịch NHCSXH Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh được biết đến là điển hình của tấm gương cán bộ tín dụng HNCSXH bền bỉ với nghề.

Hơn 20 năm vào ngành trải qua nhiều vị trí và các đơn vị công tác khác nhau và không ít khó khăn phải đương đầu như công tác xa nhà, thay đổi môi trường làm việc, nhiệm vụ của ngành ngày một đòi hỏi cao hơn,... song anh vẫn nỗ lực vượt qua, không ngừng học tập, tìm mọi giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc hoàn thành tốt vai trò của người cán bộ NHCSXH.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2019 - 2025, anh đã cùng các đồng nghiệp đưa dư nợ tín dụng tăng gấp hơn 2 lần so với đầu kỳ.

Đến 30/4/2025, tổng dư nợ của Phòng giao dịch đạt 398 tỷ đồng, tăng 189,5 tỷ đồng so với năm 2019, với 4.333 hộ vay đang còn dư nợ. Nguồn vốn đã góp phần chuyển biến phương thức sản xuất đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 30,83% dân số; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,92%, hộ cận nghèo từ 3,89% vào năm 2020 xuống còn 0% vào năm 2023 theo tiêu chí Trung ương và hiện là 0% theo tiêu chí địa phương.

Những kết quả ấy không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại địa phương, mà còn khẳng định vai trò của đội ngũ cán bộ NHCSXH cơ sở trong thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.