(TBTCO) - Theo kế hoạch, thỏa thuận vay của Dự án Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai dự kiến ký kết vào tháng 7/2026. Hồ sơ dự án đang được trình UBND tỉnh Gia Lai để báo cáo Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương xem xét, cho ý kiến trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Ông Dương Mah Tiệp - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có buổi làm việc với ông Daniel Plankermann - Giám đốc Văn phòng Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) tại Việt Nam, Lào và Campuchia về Dự án Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai.

Dự án do Chính phủ Đức tài trợ thông qua KfW, có tổng mức đầu tư hơn 448 tỷ đồng (tương đương 17,193 triệu Euro).

Trong đó, vốn vay Chính phủ Đức là 286,6 tỷ đồng (tương đương 11 triệu Euro) theo cơ chế ngân sách trung ương cấp phát 70%, tỉnh Gia Lai vay lại 30%; vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức là trên 68,8 tỷ đồng (tương đương 2,64 triệu Euro) được ngân sách trung ương cấp phát 100%; vốn đối ứng của tỉnh Gia Lai là trên 92 tỷ đồng, do ngân sách địa phương bố trí.

Dự án được triển khai nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học...Ảnh: Dũng Nhân.

Dự án Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2030, được triển khai tại 125 thôn, làng thuộc địa bàn 16 xã phía Tây của tỉnh Gia Lai, tập trung vào các khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và vùng đệm.

Mục tiêu là quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước, giảm xói mòn; nâng cao đời sống cho người làm nghề rừng và người dân sống gần rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án bao gồm 4 hợp phần là bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển hạ tầng nông thôn vùng đệm; quản lý từng cộng đồng và hạ tầng nông thôn; tổ chức hội thảo và hoạt động giám sát, đánh giá; quản lý dự án và tư vấn hỗ trợ dự án.

Sau khi Thủ tướng phê duyệt đề xuất dự án, UBND tỉnh Gia Lai (cơ quan chủ quản dự án) đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (chủ đầu tư dự án) chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn và tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Hiện nay, hồ sơ đang được trình UBND tỉnh Gia Lai để báo cáo Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương xem xét, cho ý kiến trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tại buổi làm việc, ông Daniel Plankermann - Giám đốc Văn phòng KfW tại Việt Nam, Lào và Campuchia đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Gia Lai và sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương trong quá trình thẩm định dự án.

Ông Daniel Plankermann - Giám đốc Văn phòng KfW tại Việt Nam, Lào, Campuchia phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Loan.

Ông Daniel Plankermann khẳng định, dự án có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức; đồng thời mong muốn tỉnh Gia Lai khẩn trương hoàn thành các bước tiếp theo, tiến tới ký kết Hiệp định vay và tài trợ của dự án vào cuối tháng 7/2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Mah Tiệp - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề cập, tỉnh Gia Lai cam kết sẽ bố trí đủ vốn đối ứng và tổ chức triển khai dự án đúng tiến độ, đúng mục tiêu trên tinh thần tuân thủ các cam kết.

Ông Dương Mah Tiệp giao các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ các bước tiếp theo như đánh giá cho vay lại, đàm phán khoản vay, phê duyệt ký kết hợp đồng... đảm bảo đàm phán khoản vay kịp thời, tránh tình trạng các khoản tài trợ hết hiệu lực.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng mong muốn đoàn công tác KfW tiếp tục hỗ trợ, xúc tiến các thủ tục cần thiết để dự án sớm được triển khai, bảo đảm hiệu quả, tính bền vững và mang lại lợi ích thiết thực cho các đối tượng thụ hưởng./.