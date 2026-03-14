Ngày 14/3: Giá cao su Nhật Bản tiếp tục tăng, trong nước bình ổn

Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay (14/3) tiếp tục tăng khi đồng Yên suy yếu và giá dầu thô tăng, tuy nhiên, đà đi lên bị hạn chế do nhu cầu mua yếu khi giá đang ở mức cao. Trong nước, giá cao su giữ đà bình ổn tại các doanh nghiệp lớn.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan đi ngang mức 72,5 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,4% (5 Yên) lên mức 370 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tăng 0,8% (145 Nhân dân tệ) lên mức 17,305 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 4 gần nhất được giao dịch ở mức 198 US cent/kg, giảm 0,4%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng phiên thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng yen suy yếu và giá dầu thô tăng. Tuy nhiên, lực mua trên thị trường vẫn khá thận trọng khi giá cao su đang ở mức cao.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 tăng 1,8 Yên/kg, tương đương 0,48%, lên 376,8 Yên/kg. Trong khi đó, trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 giảm 10 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,06%, xuống 17.075 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 4, loại được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng mạnh 540 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 3,6% lên 15.540 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.