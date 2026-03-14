Ngày 14/3: Giá thép và quặng sắt đồng loạt tăng mạnh

Giá thép và quặng sắt hôm nay (14/3) đồng loạt tăng mạnh nhờ tín hiệu tái sản xuất tại Trung Quốc và dự báo nhu cầu xây dựng tháng này sẽ tăng trưởng 17%. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục duy trì ổn định.

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,9% (28 Nhân dân tệ) lên mức 3.135 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,93% (15,5 Nhân dân tệ) lên mức 820 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 3,69 USD lên mức 107,84 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn được hỗ trợ bởi kỳ vọng sản lượng gang nóng tại Trung Quốc sẽ sớm phục hồi khi nhiều nhà máy thép ở tỉnh Hà Bắc hoàn tất các đợt kiểm tra an toàn và môi trường. Nhu cầu quặng sắt được dự báo sẽ cải thiện trong tuần tới khi các nhà máy dần khôi phục sản lượng.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 5, được giao dịch nhiều nhất, tăng 1,34% lên 795,5 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 115,68 USD/tấn.

Ở phía tiêu thụ, nhu cầu thép từ lĩnh vực xây dựng cũng được dự báo tăng mạnh trong tháng 3. Công ty tư vấn Mysteel cho biết, các doanh nghiệp xây dựng có thể mua khoảng 5,64 triệu tấn thép trong tháng này, tăng 17% so với tháng trước.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, các mặt hàng thép chủ chốt phần lớn tăng giá. Thép thanh tăng 0,42%, thép cuộn cán nóng tăng 0,37% và thép không gỉ tăng 0,88%. Ngược lại, giá thép dây giảm 0,21%.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.950 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Tại miền Bắc, giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg. Thép Việt Sing với dòng thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.430 đồng/kg. Thép Việt Ý với dòng thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS với dòng thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Trung, giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.550 đồng/kg. Thép Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg. Thép VAS với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá thép Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg. Thép VAS với dòng thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo với dòng thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.