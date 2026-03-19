(TBTCO) - Sau hai kỳ “neo giá”, giá xăng dầu trong nước bất ngờ tăng mạnh trở lại từ 23h ngày 19/3, với mức điều chỉnh cao nhất lên tới gần 9.000 đồng/lít.

Tối 19/3, liên Bộ Công thương - Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 23h cùng ngày.

Theo đó, sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu được thiết lập ở mức mới, với xăng E5 RON92 không vượt 27.177 đồng/lít, tăng 4.673 đồng/lít so với trước và vẫn thấp hơn xăng RON95-III 3.513 đồng/lít. Xăng RON95-III được nâng lên tối đa 30.690 đồng/lít, tương ứng mức tăng 5.115 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S có giá trần 33.420 đồng/lít, tăng 6.395 đồng/lít; dầu hỏa lên 35.926 đồng/lít, tăng 8.994 đồng/lít; trong khi dầu mazut 180CST 3.5S đạt 22.189 đồng/kg, tăng 3.528 đồng/kg so với kỳ điều hành trước.

Đáng chú ý, để kìm đà tăng, cơ quan điều hành tiếp tục chi mạnh Quỹ bình ổn giá với mức 3.000 - 4.000 đồng/lít/kg tùy mặt hàng. Đây là kỳ thứ 6 liên tiếp công cụ này được sử dụng, cho thấy áp lực điều hành giá nhiên liệu vẫn rất lớn trong bối cảnh thị trường thế giới biến động.

Dù vậy, việc sử dụng Quỹ bình ổn chỉ giúp giảm bớt phần nào mức tăng, chưa đủ để đảo chiều xu hướng. Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 đã có tới 10 lần tăng, chỉ 5 lần giảm và 2 lần giữ nguyên, phản ánh xu hướng đi lên chiếm ưu thế.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có biện pháp điều hành giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.