Miễn thuế thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay

Cụ thể, theo Quyết định số 482/QĐ-TTg, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; Xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Giá xăng tiếp tục giảm trong phiên điều hành giá ngày 26/3/2026. Ảnh: Đức Minh

Đây được xem là giải pháp cấp bách và hiệu quả nhằm ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh căng thẳng xung đột tại eo biển Hormuz đang tạo ra “nút thắt năng lượng lớn nhất từ trước tới nay” đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng và kéo theo mặt bằng giá năng lượng thế giới và trong nước tăng mạnh.

Dự kiến, với mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thời gian áp dụng như trên sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước; tuy vậy, đây sẽ là khoản tiền quan trọng hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, xung đột tại Trung Đông đã làm cho giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng cao. Các tác động này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thị trường xăng dầu trong nước làm giá xăng, dầu tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân. Trước những biến động nhanh chóng và phức tạp nêu trên, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt phải có những giải pháp cấp bách để ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các mức giảm thuế đối với mặt hàng xăng dầu, đồng thời trình cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng quy định: Tại điểm e khoản 4 Điều 13 Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ “e) Trường hợp thật cần thiết vì lợi ích quốc gia, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách khác quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Quốc hội trong thời gian gần nhất;” để đảm bảo tính cấp thiết và thực thi ngay của giải pháp.

Có thể nói, cùng với các giải pháp khác của Chính phủ, việc sử dụng các công cụ về thuế để góp phần bình ổn giá xăng, dầu trong nước được kỳ vọng là biện pháp hữu hiệu và cần thiết, thể hiện sự hỗ trợ, đồng hành của Chính phủ, các Bộ, ngành trong đó có Bộ Tài chính với người dân và doanh nghiệp./.