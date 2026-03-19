Ngày 19/3: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Giá lúa hôm nay (19/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động, giao dịch mua bán trầm lắng. Cụ thể, giá lúa OM 5451 giảm 400 đồng/kg; lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 giảm 300 đồng/kg; lúa IR 50404 và OM 34 giảm 200 đồng/kg; lúa OM 5451 giảm 400 đồng/kg.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay giảm 300 đồng/kg dao động ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) giảm 300 đồng/kg dao động ở mốc 5.600 - 5.800đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 5.200 - 5.300 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) giảm 400 đồng/kg dao động mốc 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) giảm 200 đồng/kg dao động mốc 5.100 - 5.200đồng/kg, so với tuần trước.

Tại các địa phương hôm nay, nhiều thương lái đợi thị trường ổn định hơn mới mua trở lại, giao dịch mua bán yếu, lúa tươi các loại biến động. Tại An Giang, giao dịch mua bán lúa Đông Xuân vắng, giá lúa tươi giảm. Tại Đồng Tháp, nguồn lúa tươi các loại chào bán nhiều. Tại Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua bán yếu, giá có xu hướng giảm.

Đối với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 hôm nay dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.150 - 9.350 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400 - 415 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 316 - 320 USD/tấn; gạo Jasmine dao động ở mức 430 - 434 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 381 - 385 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 363 - 367 USD/tấn.

Đối với Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán dao động 351 - 355 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 304 - 308 USD/tấn./.