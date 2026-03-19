Ngày 19/3: Giá heo hơi tiếp đà tăng mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (19/3) tiếp tục xu hướng tăng tại nhiều địa phương trên cả nước, với mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg so với hôm trước, nhiều tỉnh, thành tại miền Bắc và miền Nam đã chạm mốc 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại nhiều tỉnh, thành đã chạm mốc 67.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận đà tăng tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Hải Phòng tăng mạnh 2.000 đồng/kg, lên mức 65.000 đồng/kg.

Ở mức tăng 1.000 đồng/kg, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng điều chỉnh tăng. Trong đó, Bắc Ninh và Hưng Yên đạt 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ cùng ở mức 65.000 đồng/kg; Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai và Sơn La cùng đạt 64.000 đồng/kg; Lai Châu đạt 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh và Điện Biên tiếp tục đi ngang ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng mạnh tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng cùng tăng 2.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Quảng Trị và Huế lên mức 65.000 đồng/kg, Đà Nẵng đạt 64.000 đồng/kg.

Ở mức tăng 1.000 đồng/kg, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng điều chỉnh tăng. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An đạt 65.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng ở mức 64.000 đồng/kg; Đắk Lắk đạt 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và Lâm Đồng giữ giá không đổi. Cụ thể, Gia Lai duy trì mức 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực; Lâm Đồng giữ mức 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 67.000 đồng/kg.

Ở mức tăng 1.000 đồng/kg, Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và Cần Thơ cùng điều chỉnh tăng. Sau điều chỉnh, Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau đạt 67.000 đồng/kg; Cần Thơ lên mức 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, An Giang và TP Hồ Chí Minh đi ngang. Cụ thể, An Giang giữ mức 65.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực; TP Hồ Chí Minh duy trì mức 67.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá cao nhất cả nước.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục có xu hướng tăng tại nhiều địa phương, với mức tăng phổ biến từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Giá heo hơi cao nhất cả nước hiện duy trì ở mức 67.000 đồng/kg, xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành ở cả miền Bắc và miền Nam./.