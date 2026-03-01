Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng lọt Top 100 sân bay tốt nhất toàn cầu

(TBTCO) - Năm 2026 tiếp tục đánh dấu những thành quả rực rỡ từ chiến lược đầu tư và nâng tầm dịch vụ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Không chỉ xuất sắc duy trì vị thế của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng trong Top 100 sân bay tốt nhất toàn cầu, ACV còn tự hào ghi nhận Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh vươn lên vị trí thứ 6 trong hạng mục "Sân bay sạch nhất thế giới".

Theo kết quả vừa được Tổ chức quốc tế Skytrax chính thức công bố (World Airport Awards 2026), hệ thống các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đồng loạt ghi nhận những thứ hạng ấn tượng.

Nổi bật nhất là bước nhảy vọt của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khi thăng hạng từ vị trí 79 (năm 2025) lên vị trí thứ 71 trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới, đồng thời xuất sắc ghi danh vào Top sân bay tốt nhất thế giới ở hạng mục quy mô phục vụ từ 30 - 40 triệu hành khách (World's Best Airports - 30 to 40 million passengers).

Cùng với đó, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng xuất sắc thăng tiến 9 bậc (từ 84 lên 75) so với năm ngoái để vinh dự góp mặt trong danh sách danh giá này.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài xuất sắc tăng 8 bậc, lần thứ 8 liên tiếp góp mặt trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới do Skytrax bình chọn.

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng thăng hạng ấn tượng, tiếp tục khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ hàng không quốc tế.

Đặc biệt, định hướng chuẩn hóa chất lượng dịch vụ của ACV tiếp tục được lan tỏa trên trường quốc tế khi Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh xuất sắc đoạt vị trí thứ 6 tại hạng mục "Sân bay sạch nhất thế giới năm 2026 - quy mô phục vụ dưới 30 triệu hành khách" (World's Cleanest Airports 2026 - up to 30 million passengers).

Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển "Sân bay xanh - sạch - đẹp" của ACV.

ACV nâng tầm hạ tầng, kiến tạo không gian "Sân bay xanh"

Sự thăng hạng bứt phá của các cảng hàng không trong năm 2026 là thước đo đánh giá độ hiệu quả từ các quyết sách đầu tư hạ tầng đồng bộ của ACV.

Thời gian qua, ACV đã cải tạo, mở rộng toàn diện các khu vực làm thủ tục tại Nội Bài và Đà Nẵng, đáp ứng xuất sắc yêu cầu khắt khe của nhóm sân bay có lưu lượng hành khách lớn. Hệ thống trang thiết bị từ soi chiếu an ninh đến băng chuyền hành lý đều được ACV nâng cấp, giúp tối ưu hóa không gian và rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi.

Đối với thành tích ấn tượng của Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, kết quả này đến từ chiến lược phát triển "Sân bay xanh" mà ACV đang triển khai khắt khe trên toàn mạng lưới. Tổng công ty đã tập trung tối ưu hóa quy trình vệ sinh môi trường, ứng dụng các công nghệ làm sạch hiện đại và duy trì cảnh quan sinh thái, mang lại không gian thư giãn, trong lành và thân thiện cho hành khách ngay từ những bước chân đầu tiên.

Dấu ấn ACV trong chuyển đổi số và triết lý "Lấy hành khách làm trung tâm"

Cùng với việc nâng cấp hạ tầng phần cứng, ACV luôn xác định chuyển đổi số là mũi nhọn đột phá. Việc Tổng công ty đưa vào khai thác thành công mô hình phối hợp ra quyết định (A-CDM) đã giúp tăng cường hiệu quả kiểm soát bay, hỗ trợ các hãng hàng không tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao chỉ số bay đúng giờ và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Bên cạnh đó, ACV đã tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tự động (Self-kiosk, Autogate…), trao sự chủ động tối đa cho hành khách. Mọi nỗ lực điều phối, kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng Công an, Hải quan và các đối tác phục vụ mặt đất của ACV đều hướng tới việc chuẩn hóa từng "điểm chạm", hiện thực hóa triết lý "Lấy hành khách làm trung tâm".

Những thành tích nổi bật tại giải thưởng World Airport Awards 2026 là sự ghi nhận tích cực cho những nỗ lực của ACV trong thời gian qua. Thành quả này đóng vai trò là động lực quan trọng để ACV tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư, nâng cấp toàn diện hạ tầng và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống mạng cảng./.