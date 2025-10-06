ACV phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10

(TBTCO) - Ngày 6/10/2025, tại trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã diễn ra lễ phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi). Đây là hoạt động ý nghĩa do Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty phối hợp tổ chức, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của đại gia đình ACV gửi đến đồng bào vùng bão lũ.

Chủ tịch HĐQT ACV Vũ Thế Phiệt cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BCH Công đoàn - Đoàn Thanh niên ACV đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ cho đại diện Ủy ban TW MTTQ Việt Nam ngay tại lễ phát động.

Buổi lễ phát động được chủ trì bởi đồng chí Vũ Thế Phiệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ACV, cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; Ban Chấp hành Công đoàn – Đoàn thanh niên cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Khối cơ quan Tổng công ty.

Cùng thời gian, tại 25 điểm cầu trực tuyến tại các cảng hàng không trực thuộc của ACV, Ban Giám đốc cùng cán bộ, nhân viên và người lao động tại các cảng hàng không, các Ban Quản lý Dự án cùng với các công ty con, công ty liên kết của ACV cũng đã tham gia lễ phát động ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.

Tại lễ phát động, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn ACV Lê Khả Trường nhấn mạnh, cơn bão số 10 đã gây thiệt hại to lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm nghìn hộ dân tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Trước những khó khăn, mất mát đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ACV đã quyết định trích một ngày lương của toàn thể cán bộ, nhân viên để đóng góp vào quỹ ủng hộ.

Chủ tịch Công đoàn ACV Lê Khả Trường cũng kêu gọi toàn thể đại biểu tham dự lễ phát động ủng hộ tự nguyện trực tiếp vào thùng vận động ngay tại hội trường chính ACV và các điểm cầu trực tuyến, góp thêm một phần sức cùng với Đảng, Nhà nước và toàn dân giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ vượt qua khó khăn, nhanh chóng hồi phục sản xuất và đời sống. Toàn bộ số tiền ủng hộ tại lễ phát động cùng với 1 ngày lương của cán bộ, người lao động của ACV sẽ nhanh chóng được chuyển đến các tổ chức cứu trợ, các địa phương để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

“Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là sự sẻ chia quý báu và là nguồn động viên tinh thần to lớn để bà con vùng bão vượt qua khó khăn. Đây cũng là dịp để toàn thể cán bộ, nhân viên ACV phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chung tay cùng xã hội khắc phục hậu quả thiên tai.” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ACV Vũ Thế Phiệt chia sẻ tại lễ phát động.

Hoạt động này một lần nữa khẳng định, bên cạnh những nỗ lực sản xuất kinh doanh, ACV luôn chú trọng thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng nhân dân cả nước trong những lúc khó khăn.