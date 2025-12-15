Thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới giai đoạn phát triển mạnh mẽ, bền vững

(TBTCO) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi bày tỏ tin tưởng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững, khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu, hiệu quả cho nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán ghi nhận nhiều điểm sáng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của UBCKNN trong năm 2025. Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn, phức tạp, với nhiều thách thức đan xen cả từ bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế; cùng với đó là những tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội và thị trường tài chính, trong đó có thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho ổn định xã hội, quốc phòng, an ninh.

“Trong bối cảnh nhiều khó khăn như vậy, kết quả của TTCK năm 2025 là rất đáng mừng” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đánh giá về kết quả cụ thể, Thứ trưởng cho biết, tính đến tháng 12/2025, chỉ số VN-Index đã tăng gần 40% so với năm 2024. Thanh khoản thị trường duy trì sự ổn định và cải thiện rõ rệt có những phiên giao dịch đạt gần 50.000 tỷ đồng; giá trị giao dịch bình quân đạt trên 29.000 tỷ đồng/phiên, tương đương hơn 1 tỷ USD, tăng khoảng 40% so với năm trước. Quy mô vốn hóa thị trường tiếp tục mở rộng; số lượng tài khoản nhà đầu tư vượt mốc 11 triệu tài khoản, hoàn thành mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030.

Một điểm nhấn quan trọng khác là hệ thống pháp luật về chứng khoán và TTCK tiếp tục được rà soát, hoàn thiện và củng cố. Luật Chứng khoán sửa đổi cùng các văn bản hướng dẫn đã từng bước đi vào cuộc sống; nhiều quy định không còn phù hợp được rà soát, điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

“Khối lượng công việc hoàn thiện pháp lý trong năm 2025 là rất lớn, qua đó tạo dựng khung khổ pháp lý ngày càng đầy đủ, minh bạch hơn cho thị trường vận hành” - Thứ trưởng đánh giá.

Năm 2025 cũng ghi dấu mốc quan trọng khi hệ thống công nghệ thông tin KRX chính thức được đưa vào vận hành an toàn. UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ để triển khai hệ thống, tạo nền tảng công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường trong giai đoạn hiện nay và các giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, trong năm 2025, TTCK Việt Nam đã được tổ chức quốc tế nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, đây là kết quả của nỗ lực xuyên suốt trong nhiều năm, kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam được thành lập. Việc nâng hạng không chỉ phản ánh sự trưởng thành của TTCK mà còn thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với tiến trình hội nhập tài chính của nền kinh tế Việt Nam, mở ra cơ hội thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn đầu tư quốc tế.

Bên cạnh các kết quả tích cực, Thứ trưởng nhấn mạnh việc duy trì kỷ luật, kỷ cương thị trường tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, tốt hơn năm trước. Quan điểm xuyên suốt là không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” trong công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm, nhằm bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh, công bằng và bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi biểu dương UBCKNN cùng các đơn vị liên quan đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ, góp phần mang lại những kết quả tích cực cho TTCK trong năm 2025.

Những định hướng lớn cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo

Bước sang năm 2026, Thứ trưởng cho biết TTCK Việt Nam đã có chiến lược, kế hoạch và định hướng phát triển rõ ràng. Theo đó, TTCK được xác định là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế; quy mô thị trường có thể đạt mức gấp 2 đến 3 lần GDP trong tương lai. “Con đường phát triển phía trước rất dài và rộng mở, vấn đề là chúng ta đi với tốc độ phù hợp nhưng bền vững”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu UBCKNN tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, mang tính xuyên suốt, nhằm mở đường và tạo điều kiện thuận lợi cho TTCK phát triển trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Duy trì và nâng cao vị thế nâng hạng thị trường, đồng thời hướng tới các bước tiến cao hơn trong tương lai, đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhưng mang ý nghĩa chiến lược. Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống KRX, cải thiện các thông số kỹ thuật, bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin vận hành ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển đến năm 2030 và xa hơn.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, thị trường mới, như thị trường cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thị trường carbon, thị trường vàng, các bộ chỉ số mới… Trong năm 2026 cần có kế hoạch cụ thể để đưa kết quả nghiên cứu vào vận hành, thí điểm trên cơ sở an toàn, hiệu quả.

Phát triển nhà đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhà đầu tư cá nhân; quan tâm phát triển nhà đầu tư tổ chức để tạo nền tảng bền vững cho thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh tra, giám sát, quản lý rủi ro, giám sát công bố thông tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư, bảo đảm thị trường minh bạch, công bằng. Tăng cường hội nhập quốc tế, thúc đẩy kết nối TTCK Việt Nam với thị trường khu vực và thế giới, học hỏi kinh nghiệm quốc tế để phục vụ quá trình phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi bày tỏ tin tưởng đội ngũ UBCKNN cùng các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đưa thị trường vốn và TTCK Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2026 và các năm tiếp theo, vượt qua kết quả đạt được của năm 2025, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước.