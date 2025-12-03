Người dân vùng lũ không điện, không sóng, Bảo hiểm BSH tăng tốc hỗ trợ khách hàng

(TBTCO) - Đợt lũ tại Nam Trung Bộ khiến công tác tiếp cận hiện trường khó khăn nhất trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh gara quá tải, thiếu điện nước, Bảo hiểm BSH kích hoạt họp khẩn, điều cứu hộ liên tỉnh và phối hợp đại lý ủy quyền của các hãng xe để hỗ trợ kịp thời.

Đại diện Bảo hiểm BSH cho biết, công tác tiếp cận hiện trường tại Nam Trung Bộ trong đợt bão lũ vừa qua phức tạp hơn nhiều so với những mùa mưa bão trước. Mất sóng trên diện rộng khiến khách hàng gần như không thể liên lạc hoặc gửi vị trí chính xác của phương tiện. Đội ngũ giám định phải dựa vào những hình ảnh được gửi vội trước khi mất kết nối và kinh nghiệm địa hình để khoanh vùng khu vực cần hỗ trợ.

Nhiều tuyến đường vẫn chìm trong nước, bùn đất và đá sỏi do lũ cuốn phủ kín mặt đường. Xe máy vốn là phương tiện cơ động nhất trong các chuyến đi hiện trường cũng liên tục gặp sự cố do ngập nước, trơn trượt hoặc thủng lốp.

Với những đoạn không thể đi xe, giám định viên BSH buộc phải lội bộ qua các vùng ngập, men theo dòng nước đục để tiếp cận vị trí khách hàng. Việc ghi nhận thiệt hại và hướng dẫn xử lý ban đầu vì thế vẫn được duy trì kịp thời, dù điều kiện thực địa được đánh giá là khắc nghiệt nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Các xe ô tô ngập sâu trong bùn nhiều ngày. Ảnh: Bảo hiểm BSH.

Riêng tại Khánh Hòa, ghi nhận nhiều khu vực ngập sâu 2 - 4 m, hàng trăm xe cơ giới bị nước bao vây nhiều ngày liền, bùn đất đặc quánh tràn vào khoang máy, nội thất. Mỗi giờ trôi qua, mức độ hư hỏng lại tăng thêm, khiến công tác giám định và xử lý tổn thất của các đơn vị bảo hiểm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ông Lê Trịnh Hoàng Giang - Phó Giám đốc Bảo hiểm BSH Khánh Hòa mô tả cảnh tượng là “chưa từng chứng kiến trong nhiều năm làm nghề”. Toàn tỉnh chỉ còn vài gara còn khả năng vận hành, nhưng phần lớn cũng rơi vào tình trạng mất điện, mất nước kéo dài.

“Xe ngâm bùn quá lâu nhưng không thể rửa ngay vì thiếu nước, dẫn đến hư hỏng lan rộng. Nhiều kỹ thuật viên cũng bị kẹt trong vùng ngập, không thể đến xưởng, khiến công suất sửa chữa giảm mạnh” - ông Giang cho biết.

Trước sức ép từ số lượng xe gặp nạn ngày một tăng, BSH đã họp khẩn xuyên đêm, điều động cứu hộ từ các tỉnh lân cận hỗ trợ Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai. Trong khi nhiều gara địa phương quá tải, thiếu điện và thiếu nhân lực, BSH chủ động làm việc với đại lý ủy quyền của các hãng xe như: Hyundai Đà Lạt, Ford Đà Lạt, Ford TP. Hồ Chí Minh… để tiếp nhận xe ngay tại vùng lũ và vận chuyển về xưởng chính hãng.

Giải pháp này không chỉ tháo gỡ “nút nghẽn” sửa chữa tại địa phương, mà còn giúp khách hàng yên tâm vì phương tiện của mình được xử lý theo tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng. Quan trọng hơn, đó là cách BSH giữ trọn sự an tâm cho khách hàng, điều doanh nghiệp luôn đặt lên hàng đầu, đặc biệt trong những thời điểm họ dễ tổn thương nhất./.