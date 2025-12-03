(TBTCO) - Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đồng lòng kiến tạo nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân tri thức, nông thôn hiện đại, môi trường bền vững - góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945 - 2025).

Thủ tướng viết: "Tám thập niên đồng hành cùng dân tộc là hành trình của ý chí và khát vọng, là biểu tượng của trí tuệ và bản lĩnh, là cột mốc ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành Nông nghiệp Việt Nam. Trong mọi giai đoạn, nông nghiệp luôn kiên cường, đứng vững trước mọi khó khăn, thách thức, là "điểm tựa" của ổn định chính trị, là trụ đỡ của nền kinh tế, là nền tảng sinh kế của hàng triệu hộ nông dân, là "then chốt" quan trọng bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và thế giới.

Từ một quốc gia xuất phát điểm thấp, thiếu đói, nông nghiệp đã góp phần đưa Việt Nam thoát nghèo, hoàn thành các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc và trở thành một cường quốc về xuất khẩu nông sản với vị thế, uy tín ngày càng nâng cao trên bản đồ thế giới.

Trong thư, Thủ tướng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bằng việc tái cơ cấu ngành, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chúng ta đang chứng kiến sự đổi thay từng ngày của nông nghiệp Việt Nam, từ những "cánh đồng số", công nghệ cao, đến diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại và đời sống người nông dân ngày càng phát triển, ấm no, hạnh phúc.

Song hành cùng nông nghiệp, tài nguyên và môi trường cũng là lĩnh vực giữ vai trò nền tảng, dẫn dắt cho tăng trưởng xanh và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Không thể có một nền nông nghiệp thịnh vượng nếu tài nguyên thiên nhiên bị đe dọa và hủy hoại.

Thủ tướng thăm khu vực sản xuất mạ khay và cánh đồng gieo sạ bằng máy tại tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nhật Bắc

Trong tiến trình phát triển sản xuất, cách tiếp cận quản lý tài nguyên và môi trường của chúng ta đã thay đổi sâu sắc từ tư duy "khai thác tối đa" sang "quản lý vốn tự nhiên", từ việc "quản lý" sang việc "quản trị và tái tạo" dựa trên tiến bộ của khoa học, công nghệ, từ "bảo vệ môi trường" sang "kinh tế môi trường".

Mỗi tấc đất, dòng sông, cánh rừng, khung trời, cửa biển... đều là tài sản quý giá của quốc gia, phải được bảo tồn, tái tạo, sử dụng hợp lý, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu, vì mục tiêu phát triển chung, bền vững".

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn, sự cống hiến, nỗ lực bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nhà khoa học cùng các tổ chức, cá nhân đã và đang gắn bó với ngành nông nghiệp và môi trường.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thắp sáng ngọn lửa đổi mới sáng tạo bằng sức mạnh của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chung sức, đồng lòng kiến tạo nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân tri thức, nông thôn hiện đại, môi trường bền vững - góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.