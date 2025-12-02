Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

(TBTCO) - Hà Nội và Viêng Chăn thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế của Thủ đô Viêng Chăn; đặc biệt là thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại; tổ chức các hoạt động kết nối đầu tư, thương mại...

Theo thông tin từ Thành ủy Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã có cuộc hội đàm với Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom.

Phát biểu tại hội đàm, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội đúng vào thời điểm Lào đang tổ chức hoạt động chính trị trọng đại kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; nhấn mạnh chuyến thăm một lần nữa thể hiện tình cảm gắn bó, thân thiết giữa hai Thủ đô.

Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã đạt được sau 50 năm lập nước và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nổi bật là tốc độ tăng trưởng GDP được duy trì ổn định, đời sống nhân dân và thu nhập bình quân đầu người ngày càng được cải thiện; góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Lào trong khu vực và trên trường quốc tế.

Lễ trao Huân chương Phát triển hạng II dành cho thành phố Hà Nội vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển hợp tác giữa hai Thủ đô - Hà Nội và Viêng Chăn.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn luôn trân trọng hợp tác truyền thống, khẳng định đây là hợp tác địa phương then chốt trong tổng thể quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai thành phố trên tất cả các kênh, các lĩnh vực; làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng những lĩnh vực mới, triển khai toàn diện và thực chất định hướng tăng cường gắn kết chiến lược trong quan hệ hai nước như các nhà lãnh đạo cấp cao đã thống nhất, thông qua các dự án kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối hai nền kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai Thủ đô.

Lãnh đạo hai Thủ đô đánh giá cao những kết quả hợp tác đã đạt được trên cơ sở triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2025. Thủ đô Viêng Chăn và Thủ đô Hà Nội đã cùng nhau tổ chức thực hiện nhiều hoạt động, dự án và chương trình hợp tác hiệu quả; đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao lãnh đạo thành phố thường niên, cụ thể hóa các nội dung hợp tác chiến lược với 2 thỏa thuận cấp thành phố và 8 thỏa thuận cấp sở ban ngành được ký kết trong các lĩnh vực, như: xây dựng Đảng, kinh tế, đầu tư, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao lưu nhân dân…

Quang cảnh hội đàm song phương.

Các hoạt động hợp tác giáo dục, hỗ trợ học bổng, đào tạo cán bộ, đào tạo nghề, nông nghiệp, y tế; triển khai nhiều hình thức sôi nổi như tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, diễn đàn hợp tác đầu tư được hai bên phối hợp tổ chức đem lại hiệu quả thiết thực về nhiều mặt, phản ánh tính toàn diện, thực chất, hỗ trợ, hợp tác cùng phát triển giữa hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh các chương trình đào tạo cán bộ, hợp tác giáo dục - đào tạo; triển khai các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế của Thủ đô Viêng Chăn; đặc biệt, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại; tổ chức các hoạt động kết nối đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027.