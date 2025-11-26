Hội thảo Phát triển bền vững 2025: Động lực cho kỷ nguyên bền vững

(TBTCO) - Nhằm phân tích, đánh giá rõ nét về hiệu quả từ những giải pháp và hành động thực tế của cộng đồng doanh nghiệp cũng như các chính sách hỗ trợ thiết thực từ phía các cơ quan quản lý trong phát triển bền vững tại Việt Nam, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tổ chức Hội thảo Phát triển bền vững 2025 vào ngày 27/11/2025 với chủ đề “Động lực cho kỷ nguyên bền vững”.

Trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, Việt Nam đã chủ động thực hiện những thay đổi chiến lược sâu rộng nhằm thích nghi với thực tiễn và phát triển bền vững.

Với trọng tâm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, đưa khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển và đổi mới sáng tạo, Đảng và Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ.

Đặc biệt là tăng cường đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, hướng tới chuyển biến mang tính chiều sâu.

Do đó, hội thảo “Phát triển bền vững 2025” là dịp để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm thực thi, cùng hoạch định những giải pháp lan tỏa giá trị bền vững trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Với 2 tham luận từ lãnh đạo công ty Siemens, SABECO và 02 phiên thảo luận lần lượt với chủ đề “Lực đẩy chính sách” và “Thực thi bao trùm”, Hội thảo sẽ mở ra cơ hội trao đổi và chia sẻ những giải pháp hữu hiệu, những hành động cần nhân rộng trong cộng đồng doanh nghiệp thông qua phát biểu chỉ đạo từ lãnh đạo bộ, ngành các bài tham luận đến từ lãnh đạo Viện Chiến lược chính sách Nông nghiệp và Môi trường, UNDP Việt Nam, Công ty CME Solar, Nhựa tái chế Duy Tân, PwC Việt Nam, Siemens, Keppel Việt Nam, Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, AEON Việt Nam, Exness Investment Bank.

Nhân dịp này, Lễ trao tặng Kỷ niệm chương cũng sẽ được tổ chức nhằm tri ân các Doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các Hiệp hội nước ngoài đã đồng hành trong sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Thông tin chi tiết về Hội thảo:

Thời gian: 8h00-12h00, thứ Năm, ngày 27/11/2025

Địa điểm: Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, P. Đống Đa, Hà Nội./.