Hải Phòng công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2025

(TBTCO) - Chiều 9/1, UBND TP. Hải Phòng đã công bố Kết quả đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Tại hội nghị, bà Sài Thị Yến - Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng - cơ quan thường trực cải cách hành chính Thành phố đã báo cáo và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu năm 2025. Kết quả cụ thể về mức độ hài lòng trung bình của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố là 92,67%. Trong đó, khối sở, ban, ngành là 93,95%; khối phường là 92,26%; khối xã, đặc khu là 91,87%.

Bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các sở, ban, ngành. Ảnh: Thanh Sơn

Trong khối sở, ban, ngành, đơn vị có kết quả đo lường mức độ hài lòng cao nhất là Sở Công thương, đạt 96,86%. Đối với khối phường, phường Hồng Bàng là đơn vị dẫn đầu với giá trị đạt 98,30%. Đối với khối xã, đặc khu, xã Khúc Thừa Dụ là đơn vị dẫn đầu với giá trị đạt 97,98%.

Về chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các sở, ban, ngành: Thanh tra thành phố xếp thứ nhất với 94,71 điểm; Văn phòng UBND thành phố xếp thứ 2 với 94,4 điểm; Sở Tài chính xếp thứ 3 với 92,99 điểm; Sở Ngoại vụ xếp thứ 4 với 92,9 điểm; Sở Nội vụ xếp thứ 5 với 92,71 điểm...

Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các phường, có 10 đơn vị xuất sắc đạt số điểm từ 93 điểm trở lên. Kết quả cụ thể: phường Hồng Bàng xếp thứ nhất với 95,8 điểm; phường Hải An xếp thứ 2 với 95,77 điểm; phường Hồng An xếp thứ 3 với 95,57 điểm; phường Ngô Quyền xếp thứ 4 với 95,08 điểm...

Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các xã, đặc khu, có 15 đơn vị xuất sắc đạt số điểm từ 90% trở lên. Kết quả cụ thể: đặc khu Cát Hải xếp thứ nhất với 94,15 điểm; xã Quyết Thắng xếp thứ 2 với 93,4 điểm; xã An Lão xếp thứ 3 với 92,94 điểm; xã Gia Lộc xếp thứ 4 với 90,96 điểm...

Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính chỉ ra vai trò hết sức quan trọng của người đứng đầu cũng như vai trò đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt tại khối xã, phường, đặc khu: ở cơ quan, đơn vị nào có đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực hiện công tác cải cách hành chính thì cơ quan, đơn vị đó khẳng định sự nổi trội trong thực hiện cải cách hành chính.

Về triển khai đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức, chỉ số đo lường sự hài lòng gồm: 90% là điểm khảo sát trực tiếp từ người dân, đại diện tổ chức trực tiếp trả lời phiếu điện tử trên điện thoại có cài đặt ứng dụng phần mềm đo lường sự hài lòng và 10% là mức độ hài lòng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Kết quả sự đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức. Ảnh: Thanh Sơn

Về phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu năm 2025. Theo đó, Chánh Thanh tra thành phố và Giám đốc Sở Tài chính đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ở khối UBND phường có 10 đơn vị đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Hồng Bàng, Hải An, Hồng An, Ngô Quyền, Lê Chân, An Phong, Phù Liễn, Đông Hải, An Biên và Kiến An.

Ở khối UBND xã, đặc khu có 15 đơn vị đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Quyết Thắng, An Lão, Gia Lộc, Phú Thái, Tiên Lãng, An Trường, Gia Phúc, Nam Sách, Kiến Minh, Khúc Thừa Dụ, An Quang, Tứ Kỳ, Hợp Tiến, Tân Minh và đặc khu Cát Hải.