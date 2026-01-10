(TBTCO) - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2026 nhằm thống nhất ý chí, hành động của các doanh nghiệp du lịch hướng tới mục tiêu tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trong năm 2026.

Thông tin tại hội nghị, ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, năm 2025, Việt Nam trở thành một điểm sáng toàn cầu về tăng trưởng kinh tế, nổi bật là trong lĩnh vực du lịch. Du lịch Việt Nam đã lập kỷ lục mới khi đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22% so với năm 2024, vượt qua kỷ lục đã thiết lập năm 2019.

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố, đồng thời phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo.

"Các hoạt động của Hiệp hội bám sát định hướng lớn về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp du lịch đổi mới mô hình hoạt động theo hướng bền vững, hiện đại, từng bước khẳng định vai trò của du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn" - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam chia sẻ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh, bên cạnh các chỉ tiêu về lượng khách, ngành du lịch cần đặc biệt quan tâm tới những “con số chất lượng” như thời gian lưu trú, mức chi tiêu và tác động môi trường. Du lịch Việt Nam không thể chỉ cạnh tranh bằng giá rẻ, mà phải hướng tới tái cơ cấu thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hạ tầng đồng bộ, phục vụ chuyên nghiệp hơn, hướng tới tăng chi tiêu của du khách nhưng giảm thiểu tác động tới môi trường.

Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam có nền tảng văn hóa sâu dày, bản sắc riêng biệt và tài nguyên du lịch phong phú, với dư địa phát triển còn rất lớn. Đảng và Nhà nước đang tập trung huy động nguồn lực đầu tư công và xã hội cho du lịch, đồng thời thúc đẩy tư duy phát triển tổng thể, liên ngành, gắn kết chặt chẽ giữa du lịch với các lĩnh vực liên quan.

Bước sang năm 2026, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tích cực triển khai các nội dung liên quan và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, 2 sự kiện lớn sẽ được Hiệp hội tổ chức trong năm 2026 là Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam” và sự kiện MICE EXPO 2026.

Ngoài ra, Hiệp hội sẽ chú trọng nhiều hơn tới công tác nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch mới; đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và các hoạt động hợp tác quốc tế.