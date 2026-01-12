(TBTCO) - Cục Hải quan có công văn hướng dẫn việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất trả chủ hàng nước ngoài, trong đó làm rõ điểm thay đổi chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Đây là nội dung tác động trực tiếp đến dòng tiền và chi phí của doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu, tái xuất.

Cục Hải quan cho biết, theo hướng dẫn, với các tờ khai đăng ký trước ngày 1/7/2025, việc hoàn thuế GTGT tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1453/TCHQ-TXNK ngày 14/3/2019 của Cục Hải quan. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025 trở đi, chính sách có thay đổi căn bản. Việc xử lý hoàn thuế được thực hiện theo Khoản 1 Điều 15 Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 và Khoản 1 Điều 29 Nghị định 181/2025/NĐ-CP.

Hải quan lưu ý, doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu, xuất trả, tái xuất cần rà soát lại thời điểm đăng ký tờ khai, tránh nhầm lẫn chính sách hoàn thuế sau ngày 01/07/2025. Ảnh: CHQ

Điểm đáng chú ý của quy định mới là không hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước khác. Theo quy định, khái niệm này bao gồm hàng hóa nhập từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu, không bao gồm nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

Đặc biệt, trường hợp hàng hóa nhập khẩu rồi xuất trả lại chính chủ hàng nước ngoài, nếu đăng ký tờ khai xuất khẩu từ ngày 1/7/2025 trở đi, doanh nghiệp không được hoàn thuế GTGT đã nộp, kể cả số thuế nộp thừa.