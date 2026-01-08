Ngành Tài chính đồng hành cùng các địa phương tăng trưởng bứt tốc trong năm 2026

(TBTCO) - Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tài chính, lãnh đạo nhiều địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh... đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong năm qua, đặc biệt là hiệu quả phối hợp với ngành Tài chính trong quản lý ngân sách, huy động nguồn lực và thúc đẩy đầu tư. Các tỉnh kiến nghị nhiều cơ chế, chính sách giúp nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương và hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước năm 2026.

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội:

Hiện thực hóa các cơ chế đặc thù, đưa Hà Nội phát triển xứng tầm

Trong năm 2025, thành phố đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu đề ra, thu ngân sách nhà nước đạt kỷ lục, cao nhất từ trước tới nay. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 711,2 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 138,4% dự toán, tăng 38,4%, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Đây cũng là năm đầu tiên Hà Nội vượt mốc thu ngân sách 700 nghìn tỷ đồng; trong đó thu nội địa đạt 668,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 94,0% tổng thu.

Chi ngân sách địa phương bảo đảm kịp thời cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 89,3 nghìn tỷ đồng, đạt 106,8% kế hoạch Thủ tướng giao.

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp giúp đỡ đầy trách nhiệm của Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương để đạt được những kết quả tích cực năm vừa qua. Để hiện thực hóa chủ đề hành động năm 2026 “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”, thành phố mong muốn các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hà Nội.

Bước vào năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô quyết tâm biến các cơ chế, chính sách của Trung ương thành những giá trị phát triển thực chất, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh:

Đưa trung tâm tài chính quốc tế thành “thỏi nam châm” hút vốn

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. HCM đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong vùng Đông Nam Bộ, được Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng là địa phương đóng vai trò “đầu tàu” của cả nước.

Với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết đoán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành Trung ương, qua hơn nửa năm vận hành theo mô hình mới, thành phố bước đầu đạt những kết quả tích cực.

Theo đó, tổng quy mô GRDP năm 2025 của TP. HCM đạt 3,03 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 8,03% so với năm trước và đóng góp 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 8.940 USD, cao hơn 1,7 lần mức bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ chiếm gần 90%.

Cùng với đó, thành phố thu hút FDI đạt 8,1 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt trên 800.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 574.240 tỷ đồng.

Bước vào năm 2026, thành phố đứng trước những thời cơ phát triển mang tính lịch sử trong bối cảnh dự báo kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi thành phố phải có những giải pháp đột phá.

Theo đó, thành phố đặt ra ba nhiệm vụ trọng tâm về trung tâm tài chính quốc tế, đặc khu kinh tế và khu thương mại tự do.

Nghị quyết số 222/2025/QH15 và Nghị định số 323/2025/NĐ-CP đã hình thành khung pháp lý đột phá, tạo điều kiện để trung tâm tài chính không chỉ là “thỏi nam châm” hút vốn ngoại, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, kết nối Việt Nam với các chuỗi giá trị toàn cầu. TP. HCM sẽ triển khai nhiều giải pháp kịp thời để cụ thể hóa các nghị định này.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh:

Quảng Ninh phấn đấu sớm gia nhập "câu lạc bộ" thu ngân sách 100.000 tỷ đồng

Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Tỉnh ủy Quảng Ninh giao tốc độ tăng trưởng GRDP 12%; còn UBND tỉnh phấn đấu tăng trưởng không dưới 13%. Đối với thu ngân sách, tỉnh cũng đặt ra một khát vọng, mong muốn sớm gia nhập "câu lạc bộ" thu ngân sách 100.000 tỷ đồng và sẽ nỗ lực triển khai các nhiệm vụ để sớm đạt được mục tiêu này.

Xác định để hoàn thành các nhiệm vụ chung, trong năm 2026, tỉnh Quảng Ninh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Trung ương và Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, tỉnh Quảng Ninh đề xuất tiếp tục giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch với quan điểm đất sạch chờ nhà đầu tư, nhà đầu tư không phải chờ đất sạch. Đồng thời, tỉnh sẽ chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, hạ tầng kết nối.

Tỉnh mong muốn Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và Bộ Tài chính hỗ trợ tỉnh tiếp tục thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư. Tỉnh đặt mục tiêu thu hút vốn FDI từ 2 - 2,5 tỷ USD trong năm 2026, đầu tư vào 11 khu công nghiệp và 3 khu kinh tế ven biển.

Bên cạnh đó, tỉnh đề xuất Bộ Tài chính tiếp tục định hướng, hỗ trợ tỉnh xây dựng và triển khai đề án đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi sang tăng trưởng xanh, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính...; đồng thời tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách vượt trội cho Đặc khu Vân Đồn và Khu hợp tác biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) - Đông Hưng (Trung Quốc) để sớm báo cáo Trung ương.

Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế di sản; phấn đấu đạt 25 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó, có 2,5 triệu lượt khách quốc tế.

Tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp, với mong muốn sớm hội đủ tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian sớm nhất.