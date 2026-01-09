Đất nước đã hội tụ đủ thế và lực để bước vào kỷ nguyên thịnh vượng

(TBTCO) - "Đến thời điểm này, đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng", đó là nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương diễn ra sáng 8/1.

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Chính phủ và trực tuyến tới các điểm cầu địa phương. Hội nghị còn có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương.

Bứt phá để "xoay chuyển tình thế", "biến nguy thành cơ"

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2025 và cả giai đoạn 2021 - 2025 diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ như xung đột quân sự, lạm phát toàn cầu và đứt gãy chuỗi cung ứng. Ở trong nước, nền kinh tế phải đối mặt với những bất cập nội tại cùng thiệt hại nặng nề từ thiên tai, bão lũ.

Vượt qua những thách thức đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và sự đồng lòng của nhân dân, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, nổi bật.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Từ thực tiễn điều hành, Thủ tướng nhấn mạnh bài học về tinh thần "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hiệu quả. Đây là những kinh nghiệm quý giá để góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu lớn của năm 2026 cũng như cả giai đoạn.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã đồng tình cao với báo cáo trung tâm của Bộ Tài chính phát tại hội nghị. Theo đó, dù phải đối mặt với nhiều thách thức, kinh tế Việt Nam năm 2025 đã đạt được mục tiêu tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ.

Điểm nhấn sáng nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%, đưa Việt Nam vào nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Quy mô nền kinh tế lên mức 514 tỷ USD, xếp vị trí thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Đáng chú ý, lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,31%.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các chỉ số về nợ công, bội chi ngân sách đều nằm trong giới hạn an toàn. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 vượt tới 34,74% so với dự toán, giúp Chính phủ có thêm nguồn lực để đầu tư cho quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và phát triển hạ tầng. Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm 5 năm 4 tháng so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống chỉ còn khoảng 1,3%, trong khi thu nhập bình quân của người lao động tăng lên mức 8,4 triệu đồng/tháng.

Những kết quả của năm 2025 đã chứng minh rằng, với sự đoàn kết và quyết tâm "biến nguy thành cơ", Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được những thành tựu phi thường. Những thành tựu này là bệ phóng vững chắc để đất nước bước vào năm 2026 với niềm tin và khát vọng bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Phát biểu đáp từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Tổng Bí thư. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư với tinh thần "đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa; đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, giai đoạn 2021 - 2025 có rất nhiều đặc biệt. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự đồng hành của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Nhiều quyết sách mang tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, thích ứng với hoàn cảnh" đã góp phần "biến nguy thành cơ". Nhiều nghị quyết chiến lược về các lĩnh vực then chốt như khoa học công nghệ, thể chế - pháp luật, hội nhập quốc tế, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, văn hóa, thu hút FDI, tạo tiền đề cho phát triển nhanh và bền vững cả trước mắt và lâu dài.

Nhờ đó, năm 2025, chúng ta đã hoàn thành thắng lợi, đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Xét cả giai đoạn 2021 - 2025, ước đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, xấp xỉ đạt 2/26 chỉ tiêu, còn 2 chỉ tiêu cần tiếp tục phấn đấu.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2025 và cả giai đoạn, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý, cần nghiêm túc nhìn nhận rằng, những tồn tại, hạn chế và thách thức còn nhiều, phản ánh các nút thắt cơ cấu trong mô hình phát triển và hệ thống quản trị quốc gia.

Trong đó, Tổng Bí thư chỉ ra một số hạn chế cơ bản, bao gồm: rủi ro kinh tế vĩ mô tiềm ẩn; tăng trưởng còn phụ thuộc vào mở rộng đầu vào; giải ngân đầu tư công chậm, hệ số ICOR cao; hệ thống pháp luật chồng chéo; thiếu hụt nhân lực chất lượng cao…

Lấy năm 2026 là "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở"

Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2026 là khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới, là năm định hình quỹ đạo tăng trưởng dài hạn với mục tiêu tăng trưởng GDP đầy thách thức là từ 10% trở lên. Để đạt được mục tiêu này, Tổng Bí thư chỉ đạo rõ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bất cập của thể chế để khơi thông nguồn lực đang bị ách tắc; chuyển mạnh và thực chất từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển”.

Thứ hai, chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực chính để vượt bẫy thu nhập trung bình.

Thứ ba, xây dựng hệ thống hạ tầng chiến lược hiện đại. "Giai đoạn tới, cần tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, mang tính đột phá, đặc biệt là giao thông trục quốc gia, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, năng lượng và hạ tầng số" - Tổng Bí thư yêu cầu.

Thứ tư, nâng cao năng lực thực thi của bộ máy trong điều kiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng mặt bằng kỹ năng của toàn xã hội. Tổng Bí thư đề nghị lấy năm 2026 là "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở".

Thứ năm, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Thứ sáu, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thứ bảy, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Theo Tổng Bí thư, đến thời điểm này, đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.