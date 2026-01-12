Miễn phí các dịch vụ thuế điện tử phục vụ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Để khuyến khích hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia vào quá trình chuyển đổi số, cơ quan thuế sẽ cung cấp ổn định, miễn phí các dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh; bảo đảm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ kê khai, nộp thuế cơ bản mà không phát sinh chi phí phần mềm.

Xử lý thông tin khai, nộp thuế trong vòng 24 giờ

Để khuyến khích hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia chuyển đổi số, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tại chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”, ngành Thuế đặt ra mục tiêu tỷ lệ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế bằng phương thức điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đạt tối thiểu 90%.

Một mục tiêu khác được đặt ra là: tỷ lệ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện quản lý thuế, bao gồm hộ kinh doanh ở tất cả các ngưỡng doanh thu (không phân biệt có phát sinh nghĩa vụ thuế hay không trong kỳ), cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu thông tin, kê khai và nộp thuế đạt tối thiểu 90%.

Cơ quan thuế sẽ cung cấp ổn định, miễn phí các dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh. Ảnh: Đức Thanh

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật, thực hiện đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế, miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế xử lý bằng phương thức điện tử đạt tối thiểu 90%. Cơ quan thuế cung cấp thông tin về quản lý nghĩa vụ thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bằng phương thức điện tử đạt tỷ lệ tối thiểu 90%.

Bên cạnh đó, ngành Thuế sẽ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, tập trung và đáp ứng 100% nhu cầu về thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu cho công tác quản lý thuế và chỉ đạo điều hành của cơ quan thuế; 100% thông tin về khai thuế, nộp thuế điện tử được xử lý trong vòng 24 giờ; 100% số tiền nộp thuế điện tử được hạch toán theo thời gian thực nộp.

Các chuyên gia cho rằng, việc ngành Thuế cung cấp miễn phí các dịch vụ thuế điện tử, không làm tăng chi phí hoạt động sẽ giúp hộ kinh doanh tự tin chuyển đổi sang phương pháp kê khai khi xóa bỏ hình thức thuế khoán; đồng thời việc đơn giản hóa các khâu kê khai, nộp thuế cũng giúp hộ kinh doanh giảm được rủi ro sai sót khi bước đầu chuyển đổi còn bỡ ngỡ.

Chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được - Tổng giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn Thuế Trọng Tín cho rằng, việc chuyển đổi mô hình quản lý từ thuế khoán sang kê khai không chỉ là thay đổi phương pháp tính thuế, mà còn là bước tiến về chuyển đổi số, về công khai, minh bạch, hướng tới một nền quản trị thuế hiện đại, công bằng và thuận lợi cho người nộp thuế.

Cung cấp chức năng kê khai thuế thông minh

Không chỉ đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu hỗ trợ hộ kinh doanh, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, ngành Thuế sẽ cụ thể hóa bằng việc tổ chức cung cấp ổn định, miễn phí các dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế và ứng dụng eTax Mobile; bảo đảm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ kê khai, nộp thuế cơ bản mà không phát sinh chi phí phần mềm bắt buộc từ phía cơ quan thuế.

Cơ quan thuế cũng chủ động triển khai các hình thức hỗ trợ có mục tiêu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó cơ quan thuế tập trung vào các hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc hoặc thuộc diện được khuyến khích áp dụng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan thuế thực hiện hỗ trợ một phần chi phí ban đầu như chi phí thiết bị, phần mềm và kết nối thông qua các chương trình hỗ trợ cụ thể, bảo đảm tính minh bạch và công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Xây dựng phương thức cảnh báo sớm, hỗ trợ nhanh để hỗ trợ hộ kinh doanh Để hỗ trợ tối đa hộ kinh doanh, ngành Thuế xây dựng phương thức cảnh báo sớm, hỗ trợ nhanh. Theo đó, hệ thống sẽ tự động rà soát, phát hiện các sai sót hoặc dấu hiệu rủi ro và gửi thông báo cảnh báo ngay cho người nộp thuế để chủ động điều chỉnh, khắc phục, giúp giảm thiểu rủi ro về việc xử phạt vi phạm hành chính cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế gắn việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với các lợi ích thiết thực dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, như việc được xác định là đối tượng có mức độ tuân thủ tốt, được ưu tiên hỗ trợ khi phát sinh các sai sót kỹ thuật và được rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính thuế, qua đó tạo động lực để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự nguyện tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Song song với các giải pháp trên, cơ quan thuế tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức của Chương trình hóa đơn may mắn theo hướng gia tăng tính hấp dẫn và mở rộng sự tham gia.

Để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, đồng thời giúp người nộp thuế giảm thiểu rủi ro và nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, ngành Thuế sẽ triển khai chức năng hỗ trợ kê khai thuế thông minh, theo đó hệ thống quản lý thuế sẽ tự động tổng hợp và tạo lập sẵn tờ khai thuế cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Việc hỗ trợ tạo lập tờ khai thuế được cơ quan thuế thực hiện trên cơ sở khai thác hiệu quả dữ liệu hóa đơn điện tử, dữ liệu quản lý thuế hiện có và các nguồn dữ liệu tin cậy được chia sẻ. Qua đó, góp phần giảm đáng kể thời gian, chi phí và các sai sót phát sinh trong quá trình kê khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Về phía cơ quan thuế có trách nhiệm chủ động thông báo, hướng dẫn và hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh rà soát, kiểm tra và xác nhận thông tin kê khai, bảo đảm người nộp thuế dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ tuân thủ. Ngoài ra, ngành Thuế chủ động rà soát, xây dựng và triển khai quy trình hỗ trợ tuân thủ trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, bảo đảm phù hợp với phương thức kê khai và điều kiện thực hiện của người nộp thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế đặt ra yêu cầu, bộ tiêu chí này phải được xây dựng theo hướng dễ hiểu, dễ áp dụng, làm cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.