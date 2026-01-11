Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen cho đồng chí Phùng Quang Hiệp – cá nhân tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025.

(TBTCO) - Sáng 11/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm qua, đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026.

Năm 2025, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các bộ, ngành, cơ quan trong hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi và phát triển tích cực, toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch; tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, khoa học – công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai bài bản, hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Chính phủ đặc biệt coi trọng, xác định là nhân tố quyết định bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong chỉ đạo, điều hành phát triển đất nước. Những kết quả đạt được thể hiện rõ tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, biết “biến nguy thành cơ, biến thách thức thành động lực”, tạo nền tảng, đà và thế phát triển mới cho giai đoạn tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Bằng khen của Đảng ủy Chính phủ cho các tổ chức đảng và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Bằng khen của Đảng ủy Chính phủ cho các tổ chức đảng và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025. Đồng chí Phùng Quang Hiệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, vinh dự là một trong những cá nhân tiêu biểu được khen thưởng, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen cho đồng chí Phùng Quang Hiệp – cá nhân tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025.

Việc trao Bằng khen của Đảng ủy Chính phủ cho đồng chí Phùng Quang Hiệp là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Chính phủ trong công tác động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới./.