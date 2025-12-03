Hà Nội giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2026

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 5969/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học và công nghệ năm 2026.

Theo Quyết định số 5969/QĐ-UBND, đối với triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, về thu ngân sách nhà nước, thành phố yêu cầu Thuế TP. Hà Nội, Chi cục Hải quan khu vực I chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước;

Cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững; mở rộng cơ sở thu; chống thất thu, chuyển giá trốn thuế; gian lận thương mại, đặc biệt trong các hoạt động thương mại dựa trên nền tảng số;

Đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế; đẩy mạnh triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế;

Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy trình, thủ tục trong việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính đất đai; hoàn thiện Đề án tổng thể khai thác nguồn lực đất đai để tạo vốn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật; thực hiện quản lý, sử dụng và sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý (nhất là đối với các công trình công sở, trụ sở, tài sản công khác sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp).

Các xã, phường giao dự toán thu ngân sách đảm bảo không thấp hơn dự toán pháp lệnh do UBND thành phố giao; đối với các khoản thu giao cao hơn dự toán thành phố giao, thì phải đảm bảo tính khả thi.

Hà Nội giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2026. Ảnh minh họa

Về chi ngân sách nhà nước, thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường phân bổ và giao dự toán đúng thời hạn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công;

Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài để bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bổ sung vốn cho đầu tư phát triển; chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm.

Phấn đấu giải ngân 100% dự toán được giao, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ; chủ động sắp xếp, xử lý để triển khai các nhiệm vụ được giao phát sinh trong năm dự toán.

Các xã, phường chủ động bố trí cơ cấu chi ngân sách năm 2026 theo nguyên tắc triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả biến đổi khí hậu, thực hiện các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và cải cách chính sách tiền lương.../.