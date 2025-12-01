(TBTCO) - Ngày 1/12, GO! Thăng Long - một trong những trung tâm thương mại hiện đại bậc nhất Thủ đô Hà Nội - chính thức được Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai trương đưa vào hoạt động, với diện mạo hoàn toàn mới.

Phát biểu tại lễ khai trương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam Olivier Langlet cho biết: “Sự kiện khai trương Trung tâm thương mại GO! Thăng Long đánh dấu cột mốc đặc biệt ý nghĩa. Sau hơn 20 năm hiện diện và phục vụ người dân Thủ đô, địa điểm Big C Thăng Long đã trở thành một phần ký ức của rất nhiều gia đình Hà Nội và kể từ hôm nay chính thức được nâng cấp thành Trung tâm Thương mại GO! Thăng Long với diện mạo hiện đại, văn minh hơn và trải nghiệm tiện ích hơn cho khách hàng. Sự chuyển đổi và nâng cấp này thể hiện cam kết lâu dài của Central Retail trong việc mang đến những chuẩn mực dịch vụ cao hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hà Nội”.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam Olivier Langlet phát biểu tại buổi lễ.

Trung tâm thương mại GO! Thăng Long có tổng diện tích 35.180 m2 với 3 tầng thương mại, tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng; được xây dựng theo mô hình trung tâm thương mại đa tiện ích, như mua sắm, ăn uống, học tập, vui chơi, phát triển bền vững, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, bao gồm đại siêu thị GO! và hơn 250 thương hiệu uy tín từ các ngành hàng, trong đó có những thương hiệu đã đồng hành cùng trung tâm thương mại hơn 20 năm qua cũng như các thương hiệu quốc tế và nội địa lần đầu tiên có mặt tại GO!, như The Coffee House, Phúc Long, Highlands, Gogi, Kichi Kichi, Dookki, Adidas, Lining…

Nhằm hướng đến trải nghiệm khách hàng toàn diện và thân thiện, GO! Thăng Long đã bổ sung và nâng cấp hàng loạt dịch vụ miễn phí vượt trội như: bãi gửi xe miễn phí 3 giờ, giúp khách hàng thoải mái tận hưởng thời gian mua sắm và vui chơi mà không lo lắng về chi phí đỗ xe; dịch vụ gửi đồ miễn phí, mang lại sự tiện lợi tối đa khi di chuyển trong trung tâm thương mại; phòng thay tã/chăm sóc cho mẹ và bé được thiết kế riêng tư, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, hỗ trợ các gia đình có con nhỏ; phòng vệ sinh và lối đi dành cho người khuyết tật đảm bảo khả năng tiếp cận và trải nghiệm thuận tiện.

Đặc biệt, nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước, tại tầng 2 của Trung tâm thương mại - khu vực hoạt động của siêu thị GO! Thăng Long bố trí một khu vực quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP nổi tiếng đến từ khắp các địa phương trên cả nước; tạo điều kiện để người dân Thủ đô mua sắm các mặt hàng đặc sản, chuẩn bị cho dịp lễ Tết sắp tới.

Các đại biểu ấn nút khai trương Trung tâm thương mại GO! Thăng Long

Tại sự kiện, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đánh giá cao hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Central Retail ở thị trường bán lẻ Việt Nam.

Theo ông Linh, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến thị trường nội địa và vừa ban hành Chiến lược Phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để thực hiện chiến lược này, Bộ Công thương đang trình Chính phủ những chính sách quan trọng như cách thức để chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện tích hoặc trung tâm thương mại. Đây là chính sách rất quan trọng để tiếp tục nỗ lực cải thiện hạ tầng. Bên cạnh đó, Đại diện Bộ Công thương cũng bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều mô hình trung tâm thương mại hiện đại như hệ thống GO! ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cũng chia sẻ: “Sự kiện khai trương hôm nay diễn ra đúng vào thời điểm Thủ đô đang triển khai “Chiến dịch 45 ngày đêm”, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt nhằm thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng và dịch vụ - thương mại để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025. Ngành Công thương Hà Nội đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, trong đó có mở rộng hệ thống bán lẻ, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh kết nối cung cầu, hỗ trợ các kênh phân phối hiện đại tham gia sâu vào phát triển thị trường. Việc GO! Thăng Long đi vào hoạt động đúng thời điểm này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng thêm năng lực phục vụ người dân và thúc đẩy dòng chảy hàng hóa trong dịp cao điểm cuối năm”.