Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội về tình hình trong ngày bầu cử 15/3/2026, tính đến 19h, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 99,46% tổng số cử tri trong danh sách.
Không khí tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn Thủ đô diễn ra trang nghiêm, phấn khởi, cử tri tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Dư luận xã hội đánh giá tích cực về công tác tổ chức bầu cử cũng như các ứng cử viên tham gia tranh cử.
Trong các địa phương, đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất: phường Đống Đa, phường Lĩnh Nam, xã Chuyên Mỹ, xã Minh Châu, xã Hồng Sơn, xã Quảng Oai, xã Bất Bạt, xã Suối Hai, xã Ba Vì, xã Yên Bài, xã Phúc Thọ, xã Hát Môn, xã Yên Xuân, xã Hưng Đạo, xã Dương Hòa, xã Đan Phượng, xã Liên Minh (đạt 100%).
|Cử tri bỏ phiếu tại phường Đống Đa. Ảnh: Hoa Thanh
Đáng chú ý, 2.669 khu vực bỏ phiếu đã đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu, cho thấy nhân dân Thủ đô phấn khởi, tích cực tham gia bỏ phiếu. Dư luận trong nhân dân về cuộc bầu cử và những người ứng cử là tốt.
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố, không phát sinh tình huống bất thường trong quá trình tổ chức bầu cử. Các điều kiện phục vụ ngày bầu cử được chuẩn bị đầy đủ.
Cụ thể, tình hình giao thông ổn định; thông tin liên lạc thông suốt; thời tiết thuận lợi; cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đảm bảo. Đặc biệt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.
|Cuộc bầu cử tại Hà Nội được tổ chức ở nhiều cấp với quy mô lớn: Bầu cử đại biểu Quốc hội có 11 đơn vị bầu cử; 32 đại biểu được bầu; 54 người ứng cử. Bầu cử đại biểu HĐND thành phố có 31 đơn vị bầu cử; 125 đại biểu được bầu; 205 người ứng cử. Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, phường có 831 đơn vị bầu cử; 3.164 đại biểu được bầu; 5.226 người ứng cử.